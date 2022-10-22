Об этом 24 каналу рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, в регионе достаточно проинформированы об угрозе из Беларуси. Границу должным образом охраняют – ситуация под контролем.

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За Ровенщину можно быть спокойным

Как отмечает Коваль, все 218 километров государственной границы с Беларусью находятся под надежным контролем. Пока не было никакой активности со стороны северного соседа.

Постоянно слышим об этих опасениях. Все 218 км границы с Беларусью – под надежной охраной. Проникновений не фиксируем. Также в ближайшей зоне за границей с Беларусью не наблюдаем создания ударных группировок,

– отметил Коваль.

Военные готовы реагировать в случае угрозы. По словам главы Ровенской ОВА, они не тратили попусту время, которое подарили другие области, когда дали отпор врагу.

Сейчас на территории региона больше вооружения, больше слаженности между подразделениями, а военные серьезно мотивированы. Он подчеркивает – за Ровенскую область "в этом плане можно быть спокойным".

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