Также произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений. В частности, из-за отсутствия электроэнергии остановили цеха аммиака, азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры.

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Экологическая ситуация на "Ривноазоте" – в пределах нормы

По данным пресс-службы Group DF, остановка цехов произошла без инцидентов. Соответственно, экологическая ситуация на предприятии находится в пределах норм.

Также на заводе продолжает работать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Их из Ровно принимают, как и до ракетной атаки.

Правда, остальные цехи до сих пор не возобновили работу. Произойдет это в случае стабильной подачи электроэнергии. Согласно техническим регламентам, ее должны подать по двум резервным линиям.

"Ривнеазот" продолжит поставлять удобрения

В компании уверяют, что "Ривнеазот" полностью выполнит все обязанности перед фермерами и агрохолдингами. Следовательно, они получат минеральные удобрения в таком количестве, как это предусмотрено договорами по осеннему периоду.

Мы благодарны энергетикам и службам ГСЧС за проявленное мужество и отвагу во время тушения пожара и восстановительных работ на трансформаторных подстанциях,

– добавили на "Ривноазоте".

Обратите внимание! По словам городского головы Ровно Александра Третьяка , по состоянию на 23:50 почти вся часть города и Квасилов – со светом. В то же время, он анонсировал дальнейшие отключения, поскольку работы по восстановлению продолжаются. Также о возобновлении электроснабжения на большинстве Ровенщины сообщил и президент Владимир Зеленский .

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Приблизительно в 10 утра Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры .

Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры В результате в городе начались проблемы как со светом, так и с водой. Прекратили работать интернет и часть светофоров.

Кроме того, начались проблемы в системе оповещения, поэтому люди могли не услышать сирены. Извещали ровенчан о тревоге полицейские и спасатели в громкоговорители.

Троллейбусное движение в городе также приостановилось.

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