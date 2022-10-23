Серед них – Рівненщина. В області після масованого ракетного удару все ще не вистачає 30% потужностей. Тож мешканців просять економити електроенергію, щоб вдалося заживити усі населені пункти.

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Просять заощаджувати світло

За словами глави ОВА Віталія Коваля, після 10:00 спостерігається ріст навантаження на електромережі. Він наголошує, що це стало причиною аварійних вимкнень. Стосується це центральної частини Рівного, а також Рівненського району. Як зазначає Коваль, мешканці продовжують користуватися енергомісткими приладами, через що і не витримує система.

Енергетики роблять усе можливе, щоб розподілити наявну потужність серед абонентів. Саме для цього вводяться стабілізаційні обмеження електропостачання,

– наголосив Коваль.

Він попрохав максимально мінімізувати використання енергомістких пристроїв. Їх не варто вмикати до 23:00, коли спостерігається спад навантаження на мережу. Звернувся він і до представників бізнесу. Їх він закликав мінімізувати роботу рекламних вивісок, банерів, білбордів, моніторів.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Мешканців Сумщини очікують відключення світла

За словами глави ОВА Дмитра Живицького, станом на 09:30 на Сумщині не плануються аварійні відключення. Водночас енергетики в області попереджають про те, що упродовж дня світло може зникати без попереджень.

Тож він попрохав містян бути готовими до того. Закликав зарядити пристрої, приготувати достатньо їжі тощо. Живицький також підкреслив, що відповідальне споживання електроенергії дозволить мінімізувати ризики зникнення світла для всіх.

Зауважимо, що у Києві й області почалися стабілізаційні відключення світла. Вони відбуватимуться у певних зонах у певний час, вказаний у графіку.

Як зазначають в Укренерго, триватимуть стабілізаційні відключення не більш як 4 години. Але слід бути готовими, що після 4-годинної подачі світла його знову можуть відімкнути. Себто, якщо вам припинили подачу електроенергії з 10:00 до 14:00, то з 18:00 по 22:00 це може повторитися.

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