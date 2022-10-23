Среди них – Ровненская область. В области после массированного ракетного удара все еще недостаточно 30% мощностей. Так что жителей просят экономить электроэнергию, чтобы удалось запитать все населенные пункты.

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Просят экономить свет

По словам главы ОВА Виталия Коваля, после 10 часов наблюдается рост нагрузки на электросети. Он подчеркивает, что это послужило причиной аварийных отключений. Это касается центральной части Ровно, а также Ровенского района. Как отмечает Коваль, жители продолжают пользоваться энергоемкими приборами, поэтому и не выдерживает система.

Энергетики делают все возможное, чтобы распределить существующую мощность среди абонентов. Именно для этого вводятся стабилизационные ограничения электроснабжения,

– подчеркнул Коваль.

Он попросил максимально минимизировать использование энергоемких устройств. Их не следует включать до 23:00, когда наблюдается спад нагрузки на сеть. Обратился он и к представителям бизнеса. Их он призвал минимизировать работу рекламных вывесок, баннеров, билбордов, мониторов.



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Жителей Сумской области ожидают отключения света

По словам главы ОВА Дмитрия Живицкого, по состоянию на 09:30 в Сумской области не планируются аварийные отключения. В то же время, энергетики в области предупреждают о том, что в течение дня свет может исчезать без предупреждений.

Он попросил горожан быть готовыми к этому. Призвал зарядить устройства, приготовить достаточно пищи и т.п. Живицкий также подчеркнул, что ответственное потребление электроэнергии позволит минимизировать риски исчезновения света для всех.

Отметим, что в Киеве и области начались стабилизационные отключения света. Они будут проходить в определенных зонах в определенное время, указанное в графике.

Как отмечают в Укрэнерго, продлятся стабилизационные отключения не более 4 часов. Но следует быть готовым, что после 4-часовой подачи света его снова могут отключить. То есть, если вам прекратили подачу электроэнергии с 10:00 до 14:00, то с 18:00 до 22:00 это может повториться.

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