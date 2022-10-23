Отключения будут происходить для каждого клиента не более, чем на 4 часа. Однако оно может повториться в течение суток дня через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

Внимание Блекаут в Украине: после ракетной атаки без света было более 2 миллионов человек

Также жители Киева и области призвали потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00.

Обратите внимание! Бизнес клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений или количество отключенных домов. Пока что это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы у каждого дома был свет,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Киевлянам узнать время отключения по адресу можно здесь.

Для жителей области график отключений вот:

График отключений электроэнергии в Киеве и области / Источник ДТЭК

Стабилизация энергосистемы Украины: главное

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Через неделю, массированные атаки по энергетическим объектам повторились, повреждено – около 40% электростанций.

Вчера, 22 октября из-за российских атак без света остались жители 7 областей , больше всего – в Хмельницкой области.

без света остались жители 7 областей В ОП сообщили, что без света остались более 2 миллионов граждан, однако уже вечером их количество уменьшилось вдвое.

В воскресенье, 23 октября, света не было в Николаеве. Около 12 часов электроснабжение начали восстанавливать. Также сообщалось, что проблемы с электроснабжением наблюдаются в Николаевской области.

Свет в Николаеве исчез после того, как российские террористы ночью нанесли удар по жилым домам зенитными ракетами С-300. В результате обстрела количество раненых возросло до 5 человек.

Оккупанты 22 октября обстреляли Ковель в Волынской области. В результате прилетов жилые районы могут несколько дней быть без света.​