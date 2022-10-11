В Україні 11 жовтня у багатьох містах знову чути вибухи, спровоковані ударами російських ракет. А окупованим Росією Криму натомість покотилася хвиля "замінувань".

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В окупованому Криму "замінували" школи

Так, у школи окупованого Криму надсилають повідомлення про мінування. Учнів звідти евакуювали.

Зокрема, про евакуацію оголосили у школах Червоногвардійського району, школах і дитсадках Євпаторії та Бахчисарайського району, а також Феодосії, Керчі.

У кримських телеграм-каналах батьки бідкаються, що повідомлення про мінування шкіл Ленінського району надходять щодня. Дітей весь час доводиться евакуйовувати. При цьому вони не розуміють, чому їхні діти досі не вчаться онлайн або не на канікулах.

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Як вчаться діти в Україні

Через масовані атаки Росією території нашої держави навчальний процес в Україні 10 жовтня зазнав серйозних змін.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що українські діти не повинні вчитися офлайн.

Міністр закликав їх перевести заклади освіти на дистанційне навчання до 14 жовтня.

Так, більшість навчальних закладів України ухвалили рішення і протягом кількох днів вчитимуться дистанційно.

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