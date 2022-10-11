В Украине 11 октября во многих городах снова слышны взрывы, спровоцированные ударами российских ракет. А по оккупированному Россией Крыму покатилась волна "заминирований".

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В оккупированном Крыму "заминировали" школы

Так, в школы оккупированного Крыма посылают сообщения о минировании. Учеников эвакуировали оттуда.

В частности, об эвакуации объявили в школах Красногвардейского района, школах и детсадах Евпатории и Бахчисарайского района, а также Феодосии, Керчи.

В крымских телеграмм-каналах родители жалуются, что сообщения о минировании школ Ленинского района поступают каждый день. Детей все время приходится эвакуировать. При этом они не понимают, почему их дети до сих пор не учатся онлайн или не на каникулах.

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Как учатся дети в Украине