Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у ніч з 2 на 3 грудня до одного з місць базування ППО та техніки окупантів завітала "бавовна".

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У Маріуполі уражено 2 системи ППО С-300

Повідомляється, що "бавовна" сталася у проміжку між 2 та 3 годинами ночі. Інформацію про те, що внаслідок "бавовни" було вражено техніку окупантів, підтвердили в маріупольському русі спротиву.

Андрющенко зазначив, що внаслідок "бавовни" вражено 2 системи ППО С-300 та дві одиниці колісної військової техніки росіян.

Щодо втрат росіян в особовому складі інформації немає. Андрющенко зазначив, що ніхто вже не рахує кількість загиблих окупантів.

"Бавовна" завітала на територію Росії