Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у ніч з 2 на 3 грудня до одного з місць базування ППО та техніки окупантів завітала "бавовна".
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У Маріуполі уражено 2 системи ППО С-300
Повідомляється, що "бавовна" сталася у проміжку між 2 та 3 годинами ночі. Інформацію про те, що внаслідок "бавовни" було вражено техніку окупантів, підтвердили в маріупольському русі спротиву.
Андрющенко зазначив, що внаслідок "бавовни" вражено 2 системи ППО С-300 та дві одиниці колісної військової техніки росіян.
Щодо втрат росіян в особовому складі інформації немає. Андрющенко зазначив, що ніхто вже не рахує кількість загиблих окупантів.
"Бавовна" завітала на територію Росії
- На аеродромі "Енгельс", звідки авіація Росії запускає ракети по Україні, "щось сталося" у понеділок, 5 грудня. Місцеві передають, що чули вибухи, після яких нібито почалася пожежа.
- За словами росіян, на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.
- Крім того, повідомляють про вибухи бензовоза на іншому російському аеродромі під Рязанню. Передають, що 3 людини загинули під час вибуху на стоянці.
- Супутникові знімки, які зроблені 28 листопада, свідчать, що один з головних російських воєнних аеродромів "Енгельс" перебуває у бойовій готовності. Ймовірно, окупанти підготували його до нової масованої атаки по Україні.