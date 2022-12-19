Об этом 24 каналц сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты не планируют направлять омоновцев на фронт.

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Как рассказал Андрющенко, подразделения ОМОНа миксуют Росгвардией и представителями военной комендатуры.

Это связано с тем, что Мариуполь стал более военным городом. Именно поэтому город нуждается в усилении контрпартизанских и контрдиверсионных мер. Российские захватчики усиливаются таким образом,

– объяснил советник мэра Мариуполя.

Россияне превратили Мариуполь в военную базу

По его словам, россияне превратили Мариуполь в большую военную базу. Оккупированный город служит для захватчиков точкой хранения резервов на случай контрнаступления ВСУ. Из Мариуполя россиянам удобно контролировать все направления сосредоточения своих сил:

Мелитополь;

часть Запорожской области в районе Пологов;

север Донецкой области.

"Отсюда очень легко перебрасывать резервы и ресурсы, поэтому значительное усиление оккупантов мы наблюдаем как в Мариуполе, так и в Мариупольском районе", – отметил советник мэра города.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в оккупированном Мариуполе: смотрите видео

Зачем оккупанты привезли ОМОН из Санкт-Петербурга

Кроме того, ОМОН из Санкт-Петербурга также может выполнять и другую функцию. Сами оккупанты объясняют, что спецподразделение нужно, чтобы поддерживать общественный порядок в городе.

"Надеемся на то, что в конце концов россияне решили навести порядок по общественной безопасности. Ведь то, что там творят российские гражданские и военные оккупанты, – это просто ужас. Люди находятся в абсолютной опасности", – рассказал советник мэра Мариуполя.

В то же время, Андрющенко предположил, что на самом деле россияне могут использовать ОМОН против местного населения.

В Мариуполе уже появились первые "лепестки" общественного недовольства из-за "холодомора" и гуманитарной катастрофы,

– сообщил советник городского головы.

Он добавил, что, вероятно, с этим и связано появление в городе омоновцев, которые на опыте протестов в России прекрасно знают, как быстро обуздать массовые недовольства гражданского населения.

В Мариуполе продолжают исчезать люди

Российские захватчики усиливают репрессии на оккупированных территориях. В частности, в Бердянске россияне вводят круглосуточный комендантский час в Новый год. По словам советника мэра, в Мариуполе пока такие меры не предпринимаются.

В Мариуполе все настолько критично, что уже некуда усугублять ситуацию. Там и без того настоящее гетто с самого начала оккупации,

– подчеркнул Андрющенко.

По его словам, оккупанты уже давно ввели в городе ряд очень жестких ограничений:

тотальный контроль;

постоянные проверки и обыски;

по улицам ходят патрули, которые могут проводить досмотр людей.

Кроме того, как сообщил советник мэра Мариуполя, в городе продолжают исчезать люди. Фильтрация продолжается и никто не собирается ее отменять.

В городе растет уровень заболеваемости и смертности

В то же время, гуманитарная ситуация в городе остается критической.

Людей просто убивают холодом. Это очередной геноцид украинцев со стороны россиян. Уровень смертности по сравнению с началом ноября, то есть всего за месяц, вырос почти вдвое,

– подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что по версии оккупантов, люди умирают от так называемых "естественных причин". Больницы в городе переполнены. По словам советника мэра Мариуполя, только за последнюю неделю на 91% выросло количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями.

На выезде из Мариуполя – огромные очереди

Жизнь людей превратилась в борьбу за существование. Люди вынуждены выстаивать в длинных очередях за хлебом и теплой пищей. В значительной части города до сих пор отсутствует электроэнергия.

"Это просто какие-то нечеловеческие условия, и ситуация только ухудшается. А оккупанты делают вид, что ничего не происходит ", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что из-за невыносимых условий жители начали покидать город. На выезде из Мариуполя – огромные очереди.

Очередь в сторону административной границы между Россией и Украиной достигает 30 километров. Люди едут из Мариуполя на автомобилях, чтобы где-нибудь перезимовать, понимая, что здесь ничего хорошего не будет,

– отметил советник мэра города.

Что еще происходит в Мариуполе: коротко