Об этом для 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что для того, чтобы человека допустили рыть окопы, нужно иметь паспорт России или псевдореспублики.

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"Обещают бесплатное проживание, питание. Оккупанты ищут людей для сооружения военных и оборонительных фортификаций, скорее всего, в Бердянский район, потому что там обещают жилье", – сказал Андрющенко.

Высокую оплату обещали и раньше

Советник мэра сказал, что россияне уже искали "рабочих" в Мариуполе. Они предлагали сверхвысокую заработную плату людям, разбиравшим развалины на комбинате Ильича. Впоследствии повезли всех в Херсонскую область и эти люди, как отметил Андрющенко, до сих пор где-то роют окопы.

Им пообещали сверхвысокую заработную плату. Даже по 50 тысяч рублей в неделю. Они были где-то в палатках, в поле. У них было право одного звонка в неделю в дом, денег не платили, плохо кормили, домой не пускали. Фактически это трудовой лагерь, – рассказал Андрющенко.

По мнению советника мэра, желающих Бердянск будет немного.

Россияне боятся мариупольцев

По словам Андрющенко, к рытью окопов не допускают работников с украинскими паспортами, потому что оккупанты им просто не доверяют. Советник считает, что отношение россиян к мариупольцам очень осторожно, потому что захватчиков не встречали с цветами.

"Россияне считают всех бандеровцами. Они даже опасаются перешедших на их сторону коллаборантов. Такая атмосфера царит в городе. Оккупанты решили для себя 2 безопасные приоритетные категории. Это пенсионеры и дети", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что всех остальных враг считает второсортными, которые никогда не станут своими. Поэтому их вывозят в Россию и отнимают возможность сопротивляться.

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Колонны вражеской техники

В Мариуполе фиксируют передвижение российской техники. Андрющенко сказал, что она едет в сторону Бердянска, проехала Мангуш. По его словам, там минимум 16 БТР, 16 БМП, несколько танков.

"Эта техника едет из России. Она в рабочем состоянии", – отметил советник.

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