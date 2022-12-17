Про це для 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що для того, щоб людину допустили рити шанці, потрібно мати паспорт Росії або псевдореспубліки.

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"Обіцяють безплатне проживання, харчування. Окупанти шукають людей для спорудження військових та оборонних фортифікацій, швидше всього, у Бердянський район, бо там обіцяють житло", – сказав Андрющенко.

Високу оплату обіцяли й раніше

Радник мера сказав, що росіяни вже шукали "робітників" у Маріуполі. Вони пропонували надвисоку заробітну плату людям, які розбирали руїни на комбінаті Ілліча. Згодом повезли всіх у Херсонську область і ці люди, як зазначив Андрющенко, досі десь риють шанці.

Їм пообіцяли надвисоку заробітну плату. Навіть по 50 тисяч рублів на тиждень. Вони були десь в наметах, в полі. У них було право одного дзвінка на тиждень до дому, грошей не платили, погано годували, додому не пускали. Фактично, це трудовий табір, – розповів Андрющенко.

На думку радника мера, охочих Бердянськ буде небагато.

Росіяни бояться маріупольців

За словами Андрющенка, до риття шанців не допускають працівників з українськими паспортами, бо окупанти їм просто не довіряють. Радник вважає, що ставлення росіян до маріупольців дуже обережне, бо загарбників не зустрічали з квітами.

"Росіяни вважають всіх бандерівцями. Вони навіть побоюються колаборантів, які перейшли на їхній бік. Отака атмосфера панує в місті. Окупанти вони вирішили для себе 2 безпечні пріоритетні категорії. Це пенсіонери й діти", – зазначив Андрющенко.

Він додав, що всі інші – це другосортні, які ніколи не стануть для окупантів своїми. Через це їх вивозять до Росії й забирають можливість чинити опір.

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Колони ворожої техніки

У Маріуполі фіксують пересування російської техніки. Андрющенко сказав, що вона їде у бік Бердянська, проїхала Мангуш. За його словами, там мінімум 16 БТР, 16 БМП, кілька танків.

"Ця техніка їде з Росії. Вона в робочому стані", – зазначив радник.

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