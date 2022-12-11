Відповідні кадри з Маріуполя опублікував радник міського голови Петро Андрющенко. Ворожу авіацію зафіксували представники місцевого руху опору.

Зверніть увагу Окупанти цинічно лякають "намірами України" підірвати "Азовсталь" та завод Ілліча у Маріуполі

Окупанти посилюють військову присутність

Протягом 11 грудня ворожі гелікоптери постійно літали у напрямку заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Ворожа авіація прилетіла туди із Запорізького напрямку.

У селі Ялта в передмісті Маріуполя окупанти почали облаштовувати новий пункт для російських мобілізованих. Крім того, до Маріуполя прибувають загарбники з Запорізької області – у районі сіл Дем'янівка та Комишувате розмістили близько 500 окупантів.

З Мангушського району окупанти відправили чергову танкову колону на територію колишнього Нікольського району.

Ворожа авіація розліталася в районі "Азовсталі": дивіться відео

Тим часом бойовики говорять про "підрив" заводів у Маріуполі

Поки незрозуміло, чим зумовлена така активність ворожої авіації біля заводу "Азовсталь", однак це виглядає підозріло на тлі нещодавнього абсурдного повідомлення проросійських бойовиків про нібито "наміри України підірвати заводи у Маріуполі". Мова йде про "Азовсталь" та завод імені Ілліча.

Ватажок бойовиків на Донеччині Денис Пушилін видав абсурдну заяву про нібито плани України. Як терорист дійшов до такого абсурду – невідомо. Так само як і невідомо, чи пов'язана активність ворожої авіації в районі "Азовсталі" з заявами ватажка бойовиків. Таким чином окупанти можуть як імітувати "охорону заводу", так і самі можуть готувати підрив обох об'єктів.