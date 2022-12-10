Це підтвердив і журналіст Денис Казанський. Він назвав це класичною історією, коли Росія звинувачує інших у злочині, а потім сама ж його вчиняє.

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Казанський нагадав, що всі злочини, які кремлівська пропаганда роками приписувала українцям, у підсумку скоїли самі росіяни.

Знищення "Азовсталі", масові розстріли мирного населення, бомбардування житлових кварталів, створення фільтраційних таборів для жителів Донбасу – всі ці жахи були послідовно втілені російською армією в Україні,

– констатував він.



Абсурдне звернення Дениса Пушиліна / Фото Дениса Казанського

Додамо, що у своєму новому зверненні Пушилін заявив, що СБУ нібито збирається підірвати 2 підприємства у Маріуполі. Серед них – завод Ілліча та "Азовсталь", який тривалий час обороняли наші військові. Також Пушилін звернувся до працівників підприємств з проханням "не допустити цього". Як хворий мозок ватажка бойовиків дійшов цього – невідомо.

Ще наприкінці жовтня Росія активно розганяла фейки про те, що Україна нібито виготовляє "брудну бомбу" і готова застосувати її на своїй же території. Тоді Кремлю це було потрібно, аби змусити ЗСУ уповільнити контрнаступ на Херсонщині. Однак ані погрози, ані шантаж не подіяли.