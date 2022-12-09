Як повідомили журналістам 24 каналу в ОУП, фільми розповідатимуть особисті історії українців, які пережили й досі переживають російську окупацію.

Важливо Документальний фільм про Маріуполь покажуть у 40 подібних до нього містах світу

Фільми матимуть назви:

"Маріуполь. Окупація";

"Як вижити, коли тебе вбивають".

Перший досліджує те, як жило українське місто Маріуполь у квітні – вересні 2022 року. Тобто під час окупації російськими військами. А "Як вижити, коли тебе вбивають" оповідає історію, як незнайомі люди, сусіди по житловому комплексу, 15 днів провели в покинутому будинку в окупованому Гостомелі, поєднанні єдиною задачею — вижити.

Зверніть увагу! "Маріуполь. Окупація" стане другим фільмом циклу Об'єднання Українських Продюсерів про Маріуполь. Перший – "Маріуполь. Невтрачена надія" – вийшов у серпні 2022 і розказував про те, як російська окупація прийшла до Маріуполя.

Реальність страшніша за уяву: що творці кажуть про кінострічки

Режисером фільмів є Максим Литвинов. Він розповів, що фільм "Маріуполь. Окупація" складається з трьох частин:

вхід російських військових;

життя під час окупації;

зміни у настроях містян.

На які типи поведінки розділилися люди, якою була логіка колабораціоністів. Що говорили ті, хто вітав "руський мір" – у знищеному росіянами місті. Чому лишилися і як виживають. Як і "Невтрачена надія", це – фільм-свідчення, коли прості люди оповідають, що з ними відбувалося,

– зазначив Максим Литвинов.

Натомість фільм "Як вижити, коли тебе вбивають" режисер називає це фільмом-метафорою про суспільство під час війні. Авторка ідеї та креативна продюсерка фільму "Як вижити, коли тебе вбивають" Юлія Федець каже, що ця документалістика належить до фільмів, що переконують: реальність страшніша за уяву.

"Я захоплююся всіма героями фільму. Вижити в умовах, в які вони були поставлені, це — феноменальний успіх. Вони зробили це завдяки собі, своїм людським якостям, рисам характеру, правильним рішенням і діям. Через що довелося пройти цій групі людей? Що герої зрозуміли про себе та інших і, нарешті, що допомогло групі залишитись живими – на ці запитання ми шукаємо відповіді. Щоб зрозуміти, як вижити, коли тебе вбивають", – пояснила вона.

Продюсер обох фільмів і співзасновник Об'єднання Українських Продюсерів Володимир Бородянський зауважує, що їхні теми логічно йдуть за розвитком подій в Україні.

Довідка. Фільми перебувають на етапі монтажу і плануються до запуску наприкінці року.

Перші фільми ОУП висвітлювали початок війни, тепер увага документалістів перейшла до етапу життя поряд з озброєним ворогом, яким може вбити тебе просто так, просто тому, що йому захочеться. Це знову — про дослідження людської природи, її висот і глибин, поведінки, думок і почуттів людей у граничному стані.

Додамо, що Об'єднання Українських Продюсерів засноване у березні 2022 року сімома досвідченими ТБ та кіно-продюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України.