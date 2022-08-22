Зазначається, що прем'єра у світі відбудеться паралельно з першим показом фільму в Україні. Транслюватиме стрічку, зокрема, й 24 канал, на ютубі та в телеефірі.

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Прем'єра "Маріуполь. Невтрачена надія" відбудеться не лише в Україні

Співзасновник ОУП й продюсер фільму Володимир Бородянський розповів, що прем'єрний показ по всьому світу є акцією про емпатію. Творці стрічки переконані, що важливим є те, аби люди у містах "таких же", як Маріуполь, відчули, що таке війна, прожили емоції й знайшли у собі солідарність.

Те, через що пройшли герої наших стрічок, має побачити кожен представник міжнародних організацій, які свого часу були створені саме для того, аби нічого подібного ніколи не відбувалося у сучасному світі. Це страшно визнавати, але "ніколи знову" виявилося просто фразою, за якою не стоять реальні дії. Складається враження, що всі вони втратили свою початкову місію – забезпечувати глобальну безпеку та дотримання усіма країнами міжнародного гуманітарного права,

– зауважує Бородянський.

Продюсер пояснює, що кожен з героїв стрічки демонструє такі неймовірні силу та людяність, яким представникам ООН або Червоного Хреста варто повчитися. Кожен герой документальних фільмів ОУП, за його словами, робить усе можливе, аби забезпечити саму можливість існування "міжнародного гуманітарного права", при цьому без жодних регламентів чи процедур. "І це має побачити міжнародна спільнота", – додає Бородянський.

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Які міста покажуть фільм про Маріуполь

Загалом організатори акції націлені на 40 міст, що є подібними Маріуполю за такими критеріями:

кількість населення,

наявність порту та/або промислового виробництва,

міста-побратими нині окупованого українського Маріуполя.

До слова, уже підтвердили покази таки міста:

Герцлія;

Балтімор;

Брно;

Хафнарфьордур;

Гамільтон;

Гавр;

Ікаст;

Лінц;

Окленд;

Самуї;

Савона;

Утрехт;

Варна.

Крім того, у деяких країнах прем'єрні покази "Маріуполь. Невтрачена надія" відбудуться у столицях, зокрема у Пекіні, Токіо, Женеві й Таллінні.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що публічна дипломатія міністерства працює особливо активно під час війни, адже саме такі людяні проєкти дозволяють достукатися до сердець іноземців.

МЗС і наші посольства в усьому світі щодня розповідають правду про злочини росії. Показ фільму про Маріуполь у 40 подібних до нього містах світу стане важливим внеском у цю справу. Реальні життєві історії українців є найкращим інструментом витіснення російської пропаганди та брехні. Документальний фільм "Маріуполь. Невтрачена надія" дозволить іноземним глядачам побачити російську агресію очима її безпосередніх свідків,

– коментує ініціативу Кулеба.

Дипломат наголосив, що Україна працює над тим, щоб світ бачив справжнє обличчя росії, й не зупиниться, поки останній російський солдат не залишить української землі, а винні в агресії та злочинах будуть покарані.

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Про що фільм "Маріуполь. Невтрачена надія"

За словами творців, "Маріуполь. Невтрачена надія" – це спокійне документальне свідчення очевидців війни. Кіно не містить страшних кадрів й емоційно не тисне на глядача. П'ять містян, звичайних людей, розповідають власний досвід життя усередині війни. Єдиний закадровий голос зачитує щоденники однієї з героїнь, журналістки Надії Сухорукової.

Нагадаємо, що в Україні до Дня Незалежності відбудеться прем'єра цілого циклу документальних фільмів, знятих ОУП. Окрім "Маріуполь. Невтрачена надія", українці побачать стрічки "Дев'ять життів", "Вокзал надії. Берлін" та "Втрачений дім". В Україні акція отримала назву "А потім прийшли "братья".

Додамо, що Об'єднання Українських Продюсерів було створене у березні 2022 року сімома телевізійними та кінопродюсерами спеціально для зйомок фільмів про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України. Окрім завершених чотирьох фільмів, організація наразі займається виробництвом ще дев'яти документалок та однієї художньої стрічки.