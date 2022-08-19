Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, гауляйтери не повідомили про знесення будинків у встановлений термін.

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У Маріуполі розпочали зносити будинки

Андрющенко розповів, що 19 серпня окупанти почали знесення перших будинків на вулиці Сонячній у Маріуполі. ️

Важливо️. Згідно з папірцями "днр" людям мали дати два тижні на вивіз речей після оприлюднення адреси під знесення,

– додав радник мера.

Проте, за його словами, цю адресу "офіційно" оприлюднили лише у вівторок.

"Все, що треба знати про вартість парків окупантів та думок про людей. Лють. Просто Лють", – підсумував Андрющенко.

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Коротко про ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі

Нещодавно Андрющенко розповів, що порахувати загиблих у Маріуполі зможуть лише після деокупації міста. Однак кількість жертв точно перевищила число загиблих у Хіросімі та Нагасакі. Мовиться про понад 50 тисяч вбитих.

Також радник мера повідомив, що в Маріуполі зафіксували перший факт зворотної депортації – 60 людей повернулись у місто з російського Пскова.

Окрім цього, маріупольцям почали відправляти повідомлення з закликом воювати за росію. За словами Андрющенка, "рекламне" повідомлення про вступ до загарбницької армії отримали користувачі окупаційного мобільного зв'язку "Фенікс".

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