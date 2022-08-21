Аби зберегти у пам'яті поколінь спогади про війну очима простих людей, Об'єднання Українських Продюсерів зняло цикл документальних фільмів у межах проєкту "А потім прийшли "братья". Усі 4 кінострічки ви зможете побачити на 24 каналі.

Важливо "А потім прийшли "братья": до Дня Незалежності 24 канал покаже документальні фільми про війну

24 канал разом з провідними медіаплатформами став головним партнером проєкту. Загалом цикл складається з 4 фільмів:

"Маріуполь. Невтрачена надія",

"Дев'ять життів",

"Вокзал надії",

"Втрачений дім".

Перший з них – про Маріуполь – ви зможете побачити:

в телеефірі 22 серпня о 22:00 ,

, о 19:30 на ютубі 24 каналу.

"Маріуполь. Невтрачена надія"

Цей фільм побудований на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової. Від початку повномасштабного вторгнення вона нотувала те, що бачила навкруги себе у цей час.

"Все, що відбувається зараз – цього не повинно було статися у 21 столітті. Я хочу, щоб люди зрозуміли абсурдність ситуації та відчули, що через злобу, жорстокість та ненависть російських окупантів гинуть тисячі", – підкреслила сама Сухорукова.

Режисер фільму Максим Литвинов додав, що стрічка не містить страшних кадрів, не справляє тиск на глядача. У ньому 5 маріупольців розказують свій досвід життя всередині війни.

Це — фільм-правда мирних містян всередині війни. Вони розказують просто і без страху, що бачили, як відчували, що з ними відбувалося. Уявіть, кілька тижнів йшло системне знищення півмільйонного міста, і ці люди знаходились всередині цього. Ми свідомо не ставили страшні кадри, хоча вони у нас були, бо не хотіли емоційного нагнітання,

– пояснив Литвинов.

Дивіться відео та перший тизер "Маріуполь. Невтрачена надія":

Довідка. Об'єднання Українських Продюсерів засноване у березні 2022 року сімома досвідченими ТБ та кінопродюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України.