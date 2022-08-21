Чтобы сохранить в памяти поколений воспоминания о войне глазами простых людей, Объединение Украинских Продюсеров сняло цикл документальных фильмов в рамках проекта "А потом пришли "братья". Все 4 киноленты вы сможете увидеть на 24 канале.

Важно "А потом пришли "братья": ко Дню Независимости 24 канал покажет документальные фильмы о войне

24 канал вместе с ведущими медиаплатформами стал главным партнером проекта. В общей сложности цикл состоит из 4 фильмов:

"Мариуполь. Неутраченная надежда",

"Девять жизней",

"Вокзал надежды",

"Потерянный дом".

Первый из них – о Мариуполе – вы сможете увидеть:

в телеэфире 22 августа в 22:00 ,

, в 19:30 на ютубе 24 канала.

"Мариуполь. Неутраченная надежда"

Этот фильм построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой. С начала полномасштабного вторжения она записывала то, что видела вокруг в это время.

"Все, что происходит сейчас – этого не должно было произойти в 21 веке. Я хочу, чтобы люди поняли абсурдность ситуации и почувствовали, что из-за злобы, жестокости и ненависти российских оккупантов погибают тысячи", – подчеркнула сама Сухорукова.

Режиссер фильма Максим Литвинов добавил, что фильм не содержит страшных кадров, не оказывает давление на зрителя. В нем 5 мариупольцев рассказывают о своем опыте жизни внутри войны.

Это фильм-правда мирных горожан внутри войны. Они рассказывают просто и без страха, что видели, как чувствовали, что с ними происходило. Представьте, несколько недель шло системное уничтожение полумиллионного города, и эти люди находились внутри этого. Мы сознательно не ставили страшные кадры, хотя они у нас были, потому что не хотели эмоционального нагнетания,

– объяснил Литвинов.

Смотрите видео и первый тизер "Мариуполь. Неутраченная надежда":

Справка. Объединение Украинских Продюсеров основано в марте 2022 года семью опытными ТВ и кинопродюсерами специально для съемок кино о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины.