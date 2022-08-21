Чтобы сохранить в памяти поколений воспоминания о войне глазами простых людей, Объединение Украинских Продюсеров сняло цикл документальных фильмов в рамках проекта "А потом пришли "братья". Все 4 киноленты вы сможете увидеть на 24 канале.
Важно "А потом пришли "братья": ко Дню Независимости 24 канал покажет документальные фильмы о войне
24 канал вместе с ведущими медиаплатформами стал главным партнером проекта. В общей сложности цикл состоит из 4 фильмов:
- "Мариуполь. Неутраченная надежда",
- "Девять жизней",
- "Вокзал надежды",
- "Потерянный дом".
Первый из них – о Мариуполе – вы сможете увидеть:
- в телеэфире 22 августа в 22:00,
- в 19:30 на ютубе 24 канала.
"Мариуполь. Неутраченная надежда"
Этот фильм построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой. С начала полномасштабного вторжения она записывала то, что видела вокруг в это время.
"Все, что происходит сейчас – этого не должно было произойти в 21 веке. Я хочу, чтобы люди поняли абсурдность ситуации и почувствовали, что из-за злобы, жестокости и ненависти российских оккупантов погибают тысячи", – подчеркнула сама Сухорукова.
Режиссер фильма Максим Литвинов добавил, что фильм не содержит страшных кадров, не оказывает давление на зрителя. В нем 5 мариупольцев рассказывают о своем опыте жизни внутри войны.
Это фильм-правда мирных горожан внутри войны. Они рассказывают просто и без страха, что видели, как чувствовали, что с ними происходило. Представьте, несколько недель шло системное уничтожение полумиллионного города, и эти люди находились внутри этого. Мы сознательно не ставили страшные кадры, хотя они у нас были, потому что не хотели эмоционального нагнетания,
– объяснил Литвинов.
Смотрите видео и первый тизер "Мариуполь. Неутраченная надежда":