Это подтвердил журналист Денис Казанский. Он назвал это классической историей, когда Россия обвиняет других в преступлении, а потом сама его совершает.

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Казанский напомнил, что все преступления, которые кремлевская пропаганда годами приписывала украинцам, в итоге совершили сами россияне.

Уничтожение "Азовстали", массовые расстрелы мирного населения, бомбардировка жилых кварталов, создание фильтрационных лагерей для жителей Донбасса – все эти ужасы были последовательно воплощены российской армией в Украине,

– констатировал он.



Абсурдное обращение Дениса Пушилина / Фото Дениса Казанского

Добавим, что в своем новом обращении Пушилин заявил, что СБУ якобы собирается взорвать два предприятия в Мариуполе. Среди них – завод Ильича и "Азовсталь", длительное время оборонявшие наши военные. Также Пушилин обратился к работникам предприятий с просьбой "не допустить этого". Как больной мозг вожака боевиков пришел к этому – неизвестно.

Еще в конце октября Россия активно разгоняла фейки о том, что Украина якобы производит "грязную бомбу" и готова применить ее на своей же территории. Тогда Кремлю это было нужно, чтобы заставить ВСУ замедлить контрнаступление в Херсонской области. Однако ни угрозы, ни шантаж не возымели действия.