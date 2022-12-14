Соответствующее заявление 14 декабря сделал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его данным, время завершения войны можно спрогнозировать, анализируя психологический и математический факторы.
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Когда может прекратиться война
Советник Андрея Ермака рассказал, что завершение войны зависит от многих факторов. В частности, говорится о:
- о математических;
- психологических;
- психоэмоциональных;
- внешнеполитических;
- а также внутриполитических, в том числе и в России.
Также Подоляк пояснил, что даже те страны, которые раньше поддерживали Россию, сейчас все дальше от нее.
Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны – это весна – лето следующего (говорится о 2023 – 24 канале) года,
– заявил Михаил Подоляк.
Также советник главы Офиса Президента заявил, что можно прогнозировать, что у россиян практически не осталось ресурсов с точки зрения ведения войны как таковой.
Правда, по данным Подоляка, у россиян есть два ресурса. Речь идет о:
- живой силе – то есть о мобилизованных, которые являются бесправными. Это проблема, потому что Кремль физически тратит своих людей, независимо от опыта, навыков или здоровья. Однако на нынешний этап войны это не очень влияет. Ведь сейчас высокотехнологичная война, но это российский ресурс;
- дуболомство высшего политического руководства России, – оно не понимает, что происходит, не видит других выходов, кроме того, чтобы до конца сжечь Россию. По словам Подоляка, это руководство некомпетентно с точки зрения принятия антикризисных решений. Более того, оно доказало, что интеллектуально не может постичь современный мир как таковой.
Что известно о завершении войны
- 12 декабря 2022 года Владимир Зеленский заявил, что окончание войны – это полная деоккупация всех временно захваченных Россией территорий. По словам президента, никто точно не может ответить на вопрос, когда завершится война.
- Перед этим посол США в Украине Бриджит Бринк пояснила, что, как и когда завершится война, будет зависеть от президента Владимира Зеленского. Добавила также – если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это в этот же день.
- 9 декабря российский публицист из США Андрей Пионтковский объяснял, что есть три разных сценария завершения войны.
- Первый – ВСУ возьмут Мелитополь и устроят россиянам херсонско-крымский котел, второй – Россия добровольно выведет войска с нашей территории; третий – ВСУ продвинутся, но не разобьют оккупантов, тогда США перестанут выдерживать паузу, предоставят нам все нужное оружие и снимут все вопросы. Подробнее о вариантах завершения войны читайте по ссылке.