Соответствующее заявление 14 декабря сделал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его данным, время завершения войны можно спрогнозировать, анализируя психологический и математический факторы.

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Когда может прекратиться война

Советник Андрея Ермака рассказал, что завершение войны зависит от многих факторов. В частности, говорится о:

о математических;

психологических;

психоэмоциональных;

внешнеполитических;

а также внутриполитических, в том числе и в России.

Также Подоляк пояснил, что даже те страны, которые раньше поддерживали Россию, сейчас все дальше от нее.

Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны – это весна – лето следующего (говорится о 2023 – 24 канале) года,

– заявил Михаил Подоляк.

Также советник главы Офиса Президента заявил, что можно прогнозировать, что у россиян практически не осталось ресурсов с точки зрения ведения войны как таковой.

Правда, по данным Подоляка, у россиян есть два ресурса. Речь идет о:

живой силе​ – то есть о мобилизованных, которые являются бесправными. Это проблема, потому что Кремль физически тратит своих людей, независимо от опыта, навыков или здоровья. Однако на нынешний этап войны это не очень влияет. Ведь сейчас высокотехнологичная война, но это российский ресурс;

– то есть о мобилизованных, которые являются бесправными. Это проблема, потому что Кремль физически тратит своих людей, независимо от опыта, навыков или здоровья. Однако на нынешний этап войны это не очень влияет. Ведь сейчас высокотехнологичная война, но это российский ресурс; дуболомство высшего политического руководства России, – оно не понимает, что происходит, не видит других выходов, кроме того, чтобы до конца сжечь Россию. По словам Подоляка, это руководство некомпетентно с точки зрения принятия антикризисных решений. Более того, оно доказало, что интеллектуально не может постичь современный мир как таковой.

Что известно о завершении войны