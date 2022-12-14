Відповідну заяву 14 грудня зробив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його даними, час завершення війни можна спрогнозувати, аналізуючи психологічний та математичний чинники.
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Коли може припинитись війна
Радник Андрія Єрмака розповів, що завершення війни залежить від багатьох чинників. Зокрема, мовиться про:
- математичні;
- психологічні;
- психоемоційні;
- зовнішньополітичні;
- а також внутрішньополітичні, зокрема і в Росії.
Також Подоляк пояснив, що навіть ті країни, які раніше підтримували Росію, зараз все далі від неї.
Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни – це весна – літо наступного (мовиться про 2023 – 24 канал) року,
– заявив Михайло Подоляк.
Також радник глави Офісу Президента заявив, що можна прогнозувати, що у росіян практично не залишилось ресурсів з точки зору ведення війни як такої.
Щоправда, за даними Подоляка, у росіян є два ресурси. Мовиться про:
- живу силу – тобто мобілізовані, які є безправними. Це проблема, бо Кремль фізично витрачає своїх людей, незалежно від досвіду, навичок чи здоров'я. Проте на нинішній етап війни це не дуже впливає, адже наразі – високотехнологічна війна, але це російський ресурс;
- дуболомство вищого політичного керівництва Росії, – воно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім того, щоб до кінця спалити Росію. За словами Подоляка, це керівництво некомпетентне з точки зору ухвалення антикризових рішень. Ба більше, воно довело, що інтелектуально неспроможне осягнути сучасний світ як такий.
Що відомо про завершення війни
- 12 грудня 2022 року Володимир Зеленський заявив, що закінчення війни – це повна деокупація всіх тимчасово захоплених Росією територій. За словами президента, ніхто точно не може дати відповіді на питання, коли завершиться війна.
- Перед цим пані посол США в Україні Бріджит Брінк пояснила, що, як і коли завершиться війна залежатиме від президента Володимира Зеленського. Додала також, – якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це в цей же день.
- 9 грудня російський публіцист зі США Андрій Піонтковський пояснював, що є три різні сценарії завершення війни.
- Перший – ЗСУ візьмуть Мелітополь і створять росіянам херсонсько-кримський котел, другий – Росія добровільно виведе війська з нашої території; третій – ЗСУ просунуться, але не розіб'ють окупантів, тоді США перестануть витримувати паузу, нададуть нам всю потрібну зброю і знімуть всі питання. Детальніше про варіанти завершення війни читайте за посиланням.