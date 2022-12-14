Відповідну заяву 14 грудня зробив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його даними, час завершення війни можна спрогнозувати, аналізуючи психологічний та математичний чинники.

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Коли може припинитись війна

Радник Андрія Єрмака розповів, що завершення війни залежить від багатьох чинників. Зокрема, мовиться про:

математичні;

психологічні;

психоемоційні;

зовнішньополітичні;

а також внутрішньополітичні, зокрема і в Росії.

Також Подоляк пояснив, що навіть ті країни, які раніше підтримували Росію, зараз все далі від неї.

Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни – це весна – літо наступного (мовиться про 2023 – 24 канал) року,

– заявив Михайло Подоляк.

Також радник глави Офісу Президента заявив, що можна прогнозувати, що у росіян практично не залишилось ресурсів з точки зору ведення війни як такої.

Щоправда, за даними Подоляка, у росіян є два ресурси. Мовиться про:

живу силу – тобто мобілізовані, які є безправними. Це проблема, бо Кремль фізично витрачає своїх людей, незалежно від досвіду, навичок чи здоров'я. Проте на нинішній етап війни це не дуже впливає, адже наразі – високотехнологічна війна, але це російський ресурс;

– тобто мобілізовані, які є безправними. Це проблема, бо Кремль фізично витрачає своїх людей, незалежно від досвіду, навичок чи здоров'я. Проте на нинішній етап війни це не дуже впливає, адже наразі – високотехнологічна війна, але це російський ресурс; дуболомство вищого політичного керівництва Росії, – воно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім того, щоб до кінця спалити Росію. За словами Подоляка, це керівництво некомпетентне з точки зору ухвалення антикризових рішень. Ба більше, воно довело, що інтелектуально неспроможне осягнути сучасний світ як такий.

Що відомо про завершення війни