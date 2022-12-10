Завершение войны посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала в интервью 24 каналу. Больше – читайте дальше.

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Как можно закончить войну в Украине

Как и когда завершится война, зависит от президента Зеленского. Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это сегодня. Он может остановиться, отвести свои войска и война кончится,

– сказала Бринк.

Она подчеркнула, что США и страны G7 поддерживают мирный план Владимира Зеленского, состоящий из 10 пунктов. Именно этот план мог бы потенциально завершить войну в Украине.

Сейчас хорошо видно, что россияне не намерены прекращать войну. Они обстреливают гражданскую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев тепла и света. Это – точно не мир. США верят в тот мир, который предложил украинский лидер.

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Детали о мирном плане Зеленского

15 ноября Зеленский выступил на саммите G20 и представил свою формулу мира. Политик назвал 10 пунктов, которые важны для Украины:

радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод русских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны

При этом Зеленский подчеркнул, что о завершении войны можно будет говорить не тогда, когда Россия выведет свои войска к границам 1991 года, но и выплатит нашему государству все компенсации нанесенного ущерба. Никаких уступок Кремлю не будет.