Про це 24 каналу сказав політолог Тарас Загородній. За його словами, Західна Європа тепер буде змушена зважати на думку України в багатьох питаннях, зокрема щодо східної політики Євросоюзу.
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Як будуть фрагментуватися Європа й НАТО
Загородній зазначив, що Україна зламала гру всім світовим гравцям. Головний біль у 2022 році був не лише в Москві, а й у Брюсселі, Вашингтоні, Пекіні та в інших країнах. Адже всі сподівалися, що Росія швидко розв'яже всі свої питання, а натхненні провалом НАТО і Заходу в Україні китайці почнуть операцію щодо повернення Тайваню – тож був би тріумф фактично автократичних країн.
Але, наголосив політолог, все сталося не так. Україна показала характер і свою суб'єктність. І тепер відбуватимуться певні зміни, які стосуються насамперед Європи.
Європа буде, це вже зараз можна сказати, фрагментуватися, як і НАТО. Центр впливу в Європі буде переноситись у Східну Європу. Насамперед – це в українсько-польський альянс, який відповідатиме тепер, зокрема, за безпеку континенту. Тому що зрозуміли, де перебуває ворог,
– заявив Загородній.
За його словами, до цього альянсу тяжітимуть країни Балтії та Скандинавії, а також інші держави Східної Європи. Адже вони розуміють, що стара Європа підставила всіх східних європейців своїми заграваннями з Росією та корупційними зв'язками.
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Західна Європа буде зважати на думку України
Загородній вважає, що Європейський Союз і НАТО формально зберігатимуться у такому форматі, але там можна буде чітко бачити фрагментацію. Тобто центром впливу буде, найімовірніше, Київ, а далі Варшава та інші країни. Західна Європа буде змушена зважати на думку України в багатьох питаннях, зокрема щодо східної політики Євросоюзу.
Еліти Західної Європи від цього дуже скаженіють. Чому? Тому що Україна зламала ситне життя і звичну схему, в якій жили Німеччина, Франція, Італія останні 70 років,
– сказав політолог.
Він пояснив, що ці країни отримували дешеві нафту та газ спершу з Радянського Союзу, а потім із Російської Федерації, й торгували своїми особливими відносинами з СРСР, а тоді із росіянами, виступаючи посередниками перед американцями й отримуючи від цього зиск. А віднині все це закінчилося.
І тепер треба зважати на появу нових гравців, насамперед мовиться про Україну, яка, найімовірніше, буде перетворюватися на східноєвропейський Ізраїль, буде в форматі потужного ВПК, з власною ракетною програмою, яка, до речі, є не в усіх європейських країнах, і буде реальним фактором безпеки передусім Європи й, зокрема, євразійського континенту,
– наголосив Загородній.
На його думку, фрагментація не буде юридично оформлена. Можуть бути оформлені різні ініціативи, наприклад, у рамках або Євросоюзу, або до вступу України в ЄС в якомусь іншому форматі. А на рівні відносин між країнами будуть ініціативи щодо інтеграції економік та ВПК, а також щодо більш безпечних транспортних шляхів.
Політолог додав, що ця війна навчила українців того, що мало кому можна вірити у цьому світі. Вірити можна лише в себе, у власну армію та народ, як це, до речі, робить Ізраїль останні 70 років.
Інтеграція України в ЄС: коротко
- 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що наша держава має вступити в ЄС.
- 23 червня Україна офіційно отримала статус кандидата. Це юридичне закріплення європейського майбутнього нашої держави.
- На початку грудня у Німеччині заявили, що бачать "імпульс" щодо вступу нашої держави до ЄС. Запевняють, що, можливо, відповідні переговори розпочнуться вже найближчим часом.