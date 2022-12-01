Про це заявила державна міністерка з питань Європи та клімату в МЗС Німеччини Анна Люрманн. Детальніше розповідає 24 канал.

Читайте також Статус кандидата в ЄС: які переваги та що це дає Україні

Переговори щодо вступу до ЄС можуть початися найближчим часом

Люрманн наголосила, що перспективи вступу України до Європейського Союзу наразі мають імпульс.

Цілком можливо, що переговори почнуться найближчим часом,

– підкреслила високопосадовиця.

Водночас міністерка зазначила, що темпи вступи нашої держави до ЄС, перш за все, будуть залежати від готовності України до реформ. До речі, ЗМІ зауважили, що під час візиту до Києва Люрманн була дуже вражена прогресом, який відбувається.

Володимир Зеленський закликав підтримати заявку України на вступ до НАТО та ЄС

Володимир Зеленський виступив на Парламентській асамблеї НАТО 21 листопада. Президент закликав підтримати нашу заявку на вступ до ЄС та Північноатлантичного альянсу.

"Українці не просто вірять, українці впевнені, що ми можемо захиститися у цій війні та повернути кордони об'єднаної Європи на всю довжину нашого східного та південного кордонів", – зазначив президент України.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу 28 лютого. 23 червня Україна офіційно отримала статус кандидата. Однак, Європа назвала умови, які наша держава має виконати для вступу. Про що саме йдеться, читайте у нашому матеріалі.

Вас може зацікавити – 7 пунктів для вступу України до ЄС: дивіться відео