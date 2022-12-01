Об этом заявила министр Европы и климата Германии Анна Люрманн. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Переговоры по вступлению в ЕС могут начаться в ближайшее время

Люрманн подчеркнула, что перспективы вступления Украины в Европейский Союз имеют импульс.

Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время,

– подчеркнула министр.

В то же время Люрманн заявила, что темпы вступления нашего государства в ЕС, прежде всего, будут зависеть от готовности Украины к реформам. Кстати, СМИ отметили, что во время визита в Киев Люрманн была очень поражена происходящим прогрессом.

Владимир Зеленский призвал поддержать заявку Украины на вступление в НАТО и ЕС

Владимир Зеленский выступил на Парламентской ассамблее НАТО 21 ноября. Президент призвал поддержать нашу заявку на вступление в ЕС и Североатлантический альянс.

"Украинцы не просто верят, украинцы уверены, что мы можем защититься в этой войне и вернуть границы объединенной Европы на всю длину нашей восточной и южной границ", – отметил президент Украины.

Обратите внимание! Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский Союз 28 февраля. 23 июня Украина официально получила статус кандидата. Однако Европа назвала условия, которые наше государство должно выполнить для вступления. О чем именно идет речь, читайте в нашем материале.

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