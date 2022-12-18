Сьогодні ми перебуваємо на етапі війни, і доки він не завершиться, навряд чи можна буде говорити про те, що ми повноцінним інтегруємося в Євросоюз з усіма привілеями. Попри виконання усіх нормативних документів. Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

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ЄС вигідна повоєнна Україна

Спершу потрібно почати перемовини щодо інтеграції. Кожен блок питань передбачає профільну комунікацію з відповідними органами Європейського Союзу. На думку політолога, наступного року вона розпочнеться

"Але завжди треба усвідомлювати й не забувати: інтеграція до ЄС – це не питання відповідності критеріям, а питання політичної волі. Вона має проштовхуватись і лобіюватися Німеччиною. А я відчуваю, що вона є станом на сьогодні, принаймні з тієї офіційної позиції, яку озвучує Шольц", – запевняє Вігірінський.

Політолог наголошує: німецький лідер розуміє, що йому потрібен Євросоюз з більшою кількістю населення та розширеними економічними ринками. Мовиться про Європейський Союз з точками економічного зростання, а це – повоєнна країна. Інтеграція суспільства, ринків, бізнесів та інвестицій – зважаючи на усе це Шольц буде зацікавлений в тому, щоб прискорити наш вступ до ЄС.

Вони (європейці – 24 канал) будуть нас відновлювати за рахунок власних коштів. А в чому сенс відновлювати країну, яка не є членом вашої європейської сім'ї?

– акцентує український політолог.

З точки зору економіки це прекрасне місце, пояснює Вігірінський, де щось коштує дуже дешево, це можна взяти швидко і його можна інтегрувати у свій найбільший ринок внутрішньої торгівлі з усіх, які існують на планеті Земля. Цей ринок буде мати низьку вартість робочої сили та електроенергії, яку можна буде, зокрема, інтегрувати через можливість видобутку частини корисних копалин, які раніше імпортувалися із далекого закордону.

"Ми завжди були цікаві Європейському Союзу. Просто наш процес зближення був по-різному імплементований різними політичними силами", – резюмував Андрій Вігірінський.

Вступ України до ЄС: коротко