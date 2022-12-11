Останнім часом жоден з політиків не сказав по-іншому. Вони вже змирилися з тим, що без України не зможуть бути у ЄС. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Сьогодні усе змінилося

За словами Давидюка, наразі у ЄС усвідомлюють, що Україна є частиною союзу – частина того, що усі вони звикли бачити.

"Бо всі зрозуміли одну річ: з Росією не можна буде спілкуватися як раніше. Путін перестав бути газовим царем Європи. Все, нема Путіна. Нема вже газової Європи, яка була раніше", – наголошує політолог.

Він зауважує, що європейські політики топового рівня підкреслюють: до України тепер буде інше ставлення.

Супер армія, супер політики. Давайте тоді підтягувати економіку і забирати до Євросоюзу. Сьогодні відповісти, що Україну не візьмуть в ЄС – тоді путінські прокладки та граєте йому на руку. Ви робите те, що він захотів. Тому зараз прийшли до того, що треба буде брати Україну до Євросоюзу,

– зазначає Микола Давидюк.

На його переконання, зараз ми дійшли до точки кипіння політичної та ідеологічної боротьби проти німецьких еліт. Шольц просив вибачення. Штайнмаєр говорив про те, що вони справді допустили помилки. Тепер потрібно працювати конструктивно, і Німеччина подає сигнал.

"Давайте чесно, Урсула фон дер Ляйєн – німкеня. Німеччина – головний локомотив євросоюзівської економіки. Те, що вони зараз дають 18 мільярдів, це якраз таки натяк: давайте працювати конструктивно. І ми повинні так само конструктивно їм відповісти: окей, готові. Все, ніяких ідеологічних протистоянь. Ви не дружіть з Путіним, переборюйте себе у своїх внутрішньо елітарних процесах. Але допомагайте нам і забирайте нас в ЄС", – каже Давидюк.

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Потрібно працювати конструктивно

Зараз градус в напрямку Німеччини потрібно знизити, запевняє Давидюк, але конструктив і реальний обсяг роботи наростити. Це стосується депутатів, які зараз займаються пакетом прийняття, а також віцепрем'єрки з євроінтеграції.

Друзі, до Нового року ви повинні здати домашнє завдання. Ви 8 місяців нічого не робили. З того моменту, як ми отримали кандидата, ви пальця об пальця не вдарили. Потрібно конструктивно німцям принести й покласти на стіл схвалені закони,

– переконаний політолог.

Як стверджує Давидюк, зараз нас перевірятимуть, і від того, що ми зробили й чого не зробили, буде залежати те, як ми зможемо євроінтегруватися.

Політолог акцентує: якщо депутати зараз приймуть усі закони, які нас попросили, у 2023 році Україна може стати повноправним членом Європейського Союзу – навіть під час війни. Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини.

"Тому зараз відмовки про подвійні стандарти чи щось – не діють. М'яч на полі українських депутатів і профільних міністрів", – сказав Давидюк.

Куди Україна вступить швидше – до ЄС чи НАТО

"Європейський союз зараз ближче, але я б не відпускав цю пташку, яка називається "НАТО". Ситуація в прогресі, вона постійно змінна, вона в динаміці", – наголошує Давидюк. І те, що зараз не всі ці натівські чиновники кажуть, що чекають Україну з розпростертими обіймами – тимчасово.

Зараз проти нас в Європейському Союзі тільки Франція. Угорщина переламується, і усі це бачать. "Макрон намагається сидіти на двох стільцях. Але, я думаю, це буде наше звернення до Байдена, до Шольца, до усіх інших партнерів, які можуть повпливати на думку Макрона. Нехай не змушує нас це робити", – каже політолог.

Почерговий вступ, запевняє він, є нормальним. Якщо ми не вступаємо за один день і туди і туди – це не катастрофа.

Вступаємо, але далі тиснемо, не зупиняємося. Політична карта на нашому боці, тому що ми – найпопулярніший та найвпливовіший політичний суб'єкт Європи,

– констатує політолог.

У багатьох європейських країн, продовжує Давидюк, присутня провина – за те, що не повірили в нас, за те, що давали нам два – три дні, за те, що казали, що нам доведеться заплатити Кримом, за те, що казали, що нам доведеться померти, за те, що казали, що ми станемо частиною Росії, за те, що не давали зброю, і деякі досі не дають.

"У них є провина. Окей, тоді платіть політичними бонусами – забирайте нас в ЄС", – вважає політолог.

Відмовки більше не працюють

Давидюк впевнений: усі розмови про "політичну географію" – це банальні відмовки. Яскравим доказом цього є Фінляндія та Швеція.

"Швеція і Фінляндія у складі Шведського королівства 11 разів воювали з Росією. Вони ще й були у складі фашистського блоку та атакували її з півночі. І що? Вони зараз і в ЄС, і в НАТО", – відзначає Микола Давидюк.

В України немає таких історичних паралелей, ми навіть не були з фашистською Німеччиною. Тому це питання точно знімається.

Ми у війні? Окей. Є спірні території? Окей. А Іспанія з Британією – Гібралтар – спірна територія? Спірна. І ті, і ті в НАТО. Значить немає ніяких відмовок, просто треба дотискати. Якщо у 2023 році вступаємо у ЄС – супер динаміка, супер швидкість. Але працюємо далі,

– резюмував політолог Микола Давидюк.

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