В последнее время ни один из политиков не сказал по-другому. Они уже смирились с тем, что без Украины не смогут быть в ЕС. Об этом 24 канала сказал политолог Николай Давидюк.

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Сегодня все изменилось

По словам Давидюка, сейчас в ЕС отдают себе отчет, что Украина является частью союза – часть того, что все они привыкли видеть.

"Потому что все поняли одну вещь: с Россией нельзя будет общаться как раньше. Путин перестал быть газовым царем Европы. Все, нет Путина. Нет уже газовой Европы, которая была раньше", – акцентирует политолог.

Он отмечает, что европейские политики топового уровня подчеркивают: к Украине теперь будет другое отношение.

Супер-армия, супер-политики. Давайте подтягивать экономику и забирать в Евросоюз. Сегодня ответить, что Украину не возьмут в ЕС – тогда вы путинские прокладки играете ему на руку. Вы делаете, что он захотел. Поэтому сейчас пришли к тому, что нужно будет брать Украину в Евросоюз,

– отмечает Николай Давидюк.

По его убеждению, сейчас мы пришли к точке кипения политической и идеологической борьбы против немецких элит. Шольц просил прощения. Штайнмайер говорил о том, что они действительно допустили ошибку. Теперь нужно работать конструктивно, и Германия подает сигнал.

"Давайте честно, Урсула фон дер Ляйен – немка. Германия – главный локомотив евросоюзовской экономики. То, что они сейчас дают 18 миллиардов, это как раз намек: давайте работать конструктивно. И мы должны так же конструктивно им ответить: окей, готовы. Все, никаких идеологических противостояний. Вы не дружите с Путиным, преодолевайте себя в своих внутриэлитарных процессах. Но помогайте нам и забирайте нас в ЕС", – говорит Давидюк.

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Нужно работать конструктивно

Сейчас градус по направлению Германии нужно снизить, уверяет Давидюк, но конструктив и реальный объем работы нарастить. Это касается депутатов, которые сейчас занимаются пакетом принятия, а также вице-премьера по евроинтеграции.

Друзья, к Новому году вы должны сдать домашнее задание. Вы 8 месяцев ничего не делали. С того момента, как мы получили кандидата, вы палец о палец не ударили. Нужно конструктивно немцам принести и положить на стол одобренные законы,

– убежден политолог.

Как утверждает Давидюк, сейчас нас будут проверять, и от того, что мы сделали и чего не сделали, будет зависеть то, как мы сможем евроинтегрироваться.

Политолог акцентирует: если депутаты сейчас примут все законы, о которых нас попросили, в 2023 году Украина может стать полноправным членом Европейского Союза – даже во время войны. Об этом сказала министр иностранных дел Германии.

"Поэтому сейчас отговорки о двойных стандартах или что-то еще – не действуют. Мяч на поле украинских депутатов и профильных министров", – сказал Давидюк.

Куда Украина вступит быстрее – в ЕС или НАТО

"Европейский союз сейчас ближе, но я бы не отпускал эту птицу, которая называется "НАТО". Ситуация в прогрессе, она постоянно переменная, она в динамике", – отмечает Давидюк. И то, что сейчас не все эти натовские чиновники говорят, что ждут Украину с распростертыми объятиями – временно.

Сейчас против нас в Европейском Союзе только Франция. Венгрия переламывается, и все видят. "Макрон пытается сидеть на двух стульях. Но, я думаю, это будет наше обращение к Байдену, к Шольцу, ко всем другим партнерам, которые могут повлиять на мнение Макрона. Пусть не заставляет нас это делать", – говорит политолог.

Поочередное вступление, уверяет он, является нормальным. Если мы не вступаем за один день и туда и туда – это не катастрофа.

Вступаем, но дальше жмем, не останавливаемся. Политическая карта на нашей стороне, потому что мы – самый популярный и влиятельный политический субъект Европы,

– констатирует политолог.

Во многих европейских странах, продолжает Давидюк, присутствует вина – за то, что не поверили в нас, за то, что давали нам два – три дня, за то, что говорили, что нам придется заплатить Крымом, за то, что говорили, что нам придется умереть за то, что говорили, что мы станем частью России, за то, что не давали оружие, и некоторые до сих пор не дают.

"У них есть вина. Окей, тогда платите политическими бонусами – забирайте нас в ЕС", – считает политолог.

Отговорки больше не работают

Давыдюк уверен: все разговоры о "политической географии" – это банальные отговорки. Ярким доказательством этого Финляндия и Швеция.

"Швеция и Финляндия в составе Шведского королевства 11 раз воевали с Россией. Они еще и были в составе фашистского блока и атаковали ее с севера. И что? Они сейчас и в ЕС, и в НАТО", – отмечает Николай Давидюк.

У Украины нет таких исторических параллелей, мы даже не были с фашистской Германией. Потому этот вопрос точно снимается.

Мы в войне? Окей. Есть спорные территории? Окей. А Испания с Британией – Гибралтар – спорная территория? Спорная. И те, и те в НАТО. Значит нет никаких отговорок, просто надо дожимать. Если в 2023 году вступаем в ЕС – супер динамика, супер скорость. Но работаем дальше,

– резюмировал политолог Николай Давидюк.

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