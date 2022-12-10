Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила увечері 10 грудня. Надалі рішення про допомогу має розглянути Європарламент.

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Рада ЄС підтримує Україну

У Раді ЄС переконані, що вже наступного тижня Європарламент зможе остаточно проголосувати за виділення фінансової підтримки для України. Міністр фінансів Чехії, яка зараз головує в ЄС, Збинек Станджура наголосив, що Євросоюз буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі фінансово скільки завгодно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом 2023 року,

– наголосив Станджура.

Ухвалений пакет передбачає виділення для України 18 мільярдів євро – по 1,5 мільярда щомісяця упродовж 2023 року. Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Основну частину процентних витрат члени ЄС покриватимуть за допомогою зовнішніх цільових доходів. Гарантії для цих запозичень нададуть або бюджет ЄС, або країни-члени.

Таким чином Євросоюз прагне надати короткострокову допомогу нашій державі, фінансуючи невідкладні потреби України та відновлення критичної інфраструктури, яка страждає від терористичних атак Росії. Крім того, ЄС прагне надати початкову підтримку післявоєнної відбудови України та її шляху до Європейського Союзу.

Угорщина блокувала виділення допомоги

У вівторок, 6 грудня, Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 мільярдів євро фінансової допомоги.

Про те, що Угорщина блокуватиме допомогу Україні, було відомо ще раніше. Глава угорського МЗС Петер Сійярто казав, що Будапешт не буде підтримувати жодних спільних запозичень Євросоюзу.

Цікаво, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що Будапешт нібито не ветував виділення коштів для України. За його словами, Угорщина не підтримала пропозицію про виділення 18 мільярдів євро, але не проти надання допомоги Україні, але "на двосторонній основі", аби в ЄС "не було великого спільного боргу".

Вочевидь, у Євросоюзу знайшли підхід до Угорщини, якщо цього разу вона не ветувала пакет допомоги Україні.