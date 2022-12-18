Сегодня мы находимся на этапе войны, и пока он не завершится, вряд ли можно будет говорить о том, что мы полноценно интегрируемся в Евросоюз со всеми привилегиями. Несмотря на исполнение всех нормативных документов. Об этом 24 канала сказал политолог Андрей Вигиринский.

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ЕС выгодна послевоенная Украина

Сперва нужно начать переговоры по интеграции. Каждый блок вопросов предполагает профильную коммуникацию с соответствующими органами Европейского Союза. По мнению политолога, в следующем году она начнется.

"Но всегда нужно осознавать и не забывать: интеграция в ЕС – это не вопрос соответствия критериям, а вопрос политической воли. Она должна проталкиваться и лоббироваться Германией. А я чувствую, что она на сегодняшний день есть, по крайней мере, с той официальной позиции, которую озвучивает Шольц", – уверяет Вигиринский.

Политолог отмечает: немецкий лидер понимает, что ему нужен Европейском Союз с большим количеством населения и расширенными экономическими рынками. Речь идет о Евросоюзе с точками экономического роста, а это – послевоенная страна. Интеграция общества, рынков, бизнесов и инвестиций – ввиду всего этого Шольц будет заинтересован в том, чтобы ускорить наше вступление в ЕС.

Они (европейцы – 24 канал) будут нас восстанавливать за счет собственных средств. А в чем смысл восстанавливать страну, не являющуюся членом вашей европейской семьи?

– акцентирует украинский политолог.

С точки зрения экономики это прекрасное место, объясняет Вигиринский, где то стоит очень дешево, это можно взять быстро и его можно интегрировать в свой крупнейший рынок внутренней торговли из всех, существующих на планете Земля. Этот рынок будет иметь низкую стоимость рабочей силы и электроэнергии, которую можно будет, в частности, интегрировать из-за возможности добычи части полезных ископаемых, ранее импортировавшихся из дальнего зарубежья.

"Мы всегда были интересны Европейскому Союзу. Просто наш процесс сближения был по-разному имплементирован разными политическими силами", – резюмировал Андрей Вигиринский.

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