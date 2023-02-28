Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. 27 февраля по обе стороны пограничного перехода области Иматра выкорчевали деревья.

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Какова будет граница Финляндии с Россией

В районе Иматры сначала построят трехкилометровый тестовый участок. Рядом с забором также построят дорогу для пограничных патрулей и ремонтные работы. На некоторых участках будут установлены освещения и динамики. Работы должны быть завершены до конца июня.

Однако кое-где забор на восточной границе будет проходить и по частным землям, поэтому власти еще предстоит провести переговоры с землевладельцами.

В ближайшие годы Россию полностью отграничивают границей

В ближайшие несколько лет вдоль восточной границы Финляндия возведет около 200 километров заграждений. Цель проекта – усложнить пересечение границы "нежелательным гостям" из России.

Заметим, что на границе с Россией и Белоруссией Польша устанавливает противотанковые ежи. Также поляки планируют построить электронный забор на границе с Россией. Польское правительство прилагает все усилия, чтобы обеспечить национальную безопасность и защитить свои границы от любых возможных угроз.