Об этом сообщил Мариуш Блащак, министр обороны Польши. По его словам, это часть стратегии обороны и сдерживания.

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На границе с Калининградской областью появились первые укрепления

Первые укрепления уже разворачиваются на границе с Калининградской областью.

Министр опубликовал в своем твиттере фотографии танковых ограждений, состоящих из железа и бетона. Он также отметил, что Польша планирует установить противотанковые барьеры вдоль 418-километровой границы с Беларусью.

Польша укрепляет границу с Беларусью и Россией / Фото с твиттера министра обороны Польши

Граница Польши с Калининградской областью имеет протяженность около 200 километров, поэтому уже развернули первые укрепления на этом участке.

Кроме того, летом прошлого года в Польше завершили строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью, длина которого составляет почти 190 километров.

Помимо противотанковых заграждений Польша также планирует возведение электронного забора на границе с Россией. Польское правительство прилагает все усилия, чтобы обеспечить национальную безопасность и защитить свои границы от любых возможных угроз.

Дуда описал риски нападения России на Польшу

Польский президент Анджей Дуда оценил риски возможной вооруженной агрессии со стороны России против Польши. В ответ на вопрос о возможном нападении России на его страну Дуда подчеркнул, что такая потенциальная агрессия России будет означать нападение на НАТО.

Президент напомнил о том, как НАТО стало на сторону США после террористических нападений в 2001 году, и он уверен, что ответ на потенциальную агрессию России будет быстрым и решительным.

Анджей Дуда ранее выразил свое негативное отношение к Кремлю и Владимиру Путину, заявив, что Польша готова построить железный занавес "вплоть до облаков", чтобы обеспечить максимальную удаленность от России.

Президент Польши также обвиняет Путина в попытках распространить "русский мир" с бедностью, рабством и страданием в другие страны мира.