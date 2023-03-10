Як зазначають у мережі, Cанна Марін разом з президентом Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, із яким сьогодні прощаються в Михайлівському соборі у Києві, передає 24 Канал.
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Другий візит прем'єрки Фінляндії
Після цього з "Да Вінчі" попрощаються на Майдані Незалежності.
Прощання з загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом: відео Суспільного
Зазначимо, що це вже другий візит прем'єрки Фінляндії до Києва.
На опублікованих кадрах у мережі видно, що прем'єр-міністр Фінляндії разом із президентом України покладають квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Візит Марін до Києва / Фото з мережі
Гуманітарна допомога від Фінляндії
- 10 березня стало відомо, що Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку.
- Надані 29 мільйонів євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, яке уряд виділив для допомоги Україні у 2022 році.
- До того ж на 2023 рік зарезервовано 37 мільйонів євро для підтримки України через співпрацю у галузі розвитку. Таким чином, Україна стане найбільшою державою-партнером Фінляндії у сфері співробітництва з метою розвитку.