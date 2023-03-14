Орден Михайловій вручав президент Володимир Зеленський. Приймаючи нагороду, керівниця медичної служби "УЛЬФ" віддала українському лідеру шеврон загиблого коханого.

Зверніть увагу Кохана "Да Вінчі" опублікувала зворушливе відео із загиблим Героєм

Приймаючи від президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, керівник нашої медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова віддала Президенту України особистий бойовий шеврон нашого командира Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла,

– повідомили "Вовки Да Вінчі".

Кохана "Да Вінчі" віддала Зеленському шеврон загиблого Героя: дивіться відео

Зеленський посмертно нагородив "Да Вінчі" "Хрестом бойових заслуг"

Володимир Зеленський у день прощання з "Да Вінчі" посмертно нагородив Героя "Хрестом бойових заслуг". Нагороду український лідер передав Оксані Коцюбайло – матері воїна.

Український лідер попрощався з "Да Вінчі" у Михайлівському Золотоверхому соборі. Там відбувалася панахида. Разом з Зеленським останню шану "Да Вінчі" віддала Санна Марін – прем'єрка Фінляндії.

Президент наголосив, що боляче втрачати героїв: хоробрих, сміливих та сильних. Вірних собі та Україні. Зеленський заявив, що "Да Вінчі" був добровольцем, людиною-символом, людиною-хоробрістю.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким "Да Вінчі". Вічна пам'ять Герою!