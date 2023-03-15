Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он убежден, что Бахмут не будет оцеплен оккупационными войсками.

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На севере Бахмута есть положительные новости

Свитан отметил, что в настоящее время в районе Бахмута проводятся определенные оперативно-тактические действия. В частности, ВСУ успешно отработали по "клешне", которая с севера на юг пытается обрезать наши нити поставок в город.

Есть положительные моменты именно с севера Бахмута,

– сказал полковник ВСУ.

По его словам, попытки россиян выйти с севера на трассу остановлены. Выйти на поле они не могут, там по врагу отрабатывают наша артиллерия и танковые роты. Поэтому есть возможность снабжения нашего Бахмутского гарнизона.

Военный эксперт подчеркнул, что Бахмут – самая трудная точка на всей линии боевых действий. Весь российский фронт высажен практически на минимальные объемы работы по снарядам. Поэтому там сейчас очень тяжело, но наши воины героически держат оборону.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

ВСУ сжимают россиян в двух точках

Полковник ВСУ уверен, что Бахмут не будет окружен оккупационными войсками. Даже если и будет принято решение об отходе, есть определенные оперативно-тактические действия, которые позволят удержать коридор для выхода наших бойцов.

Ведь, отметил он, уже применены определенные действия – проведена ротация, в город, в частности, ввели воздушно-десантные войска, Силы спецопераций, оперативников. Эти спецназовцы удерживают Бахмут с помощью других частей.

Карта боевых действий в районе Бахмута / Скриншот с видео

По словам военного эксперта, южнее Бахмута, от Курдюмовки в сторону Часового Яра, создан "котел" для оккупантов – наши воины стоят там с трех сторон. Такая же проблема у врага на севере Бахмута.

Россияне в двух точках, украинские войска их сжимают,

– заметил Свитан.

Он добавил, что оккупанты пытаются наступать, но все может измениться настолько, что они будут обороняться. В общем, все зависит от действий наших командиров, ведь большинство генералов непосредственно руководят там нашими войсками.