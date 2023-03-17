Наразі окупанти володіють ініціативою на цій ділянці фронту. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов.

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Окупанти атакують Бахмут з трьох сторін

Так, росіяни безперервно з трьох боків атакують українських оборонців, які зосереджені в західних мікрорайонах міста-фортеці. Водночас майбутнє утримання Бахмута під контролем Сил оборони України напряму залежить від логістики, яка поєднує місто з великою землею.

Там ситуація складна. Росія, розуміючи цей факт, намагаються тиснути на українських оборонців, які тримають цю логістичну лінію і роблять усе можливе, щоб не лише тримати трасу під вогневим контролем, а й перерізати її,

– повідомив полковник ЗСУ.

За його словами, ситуація на цій ділянці фронту надзвичайно складна. Однак Генштаб спостерігає за ситуацією, щоб надалі ухвалювати ефективні рішення.

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