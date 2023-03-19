Несмотря на огромные потери, Россия продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей.
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Силы обороны отразили более 80 атак
Для достижения своих целей враг продолжает наступательные действия на:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском,
- Шахтерском направлениях.
Самая напряженная ситуация на Бахмутском направлении
Какая ситуация на направлениях
На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменское и Спорное.
Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.
Карта боевых действий на Купянском направлении
На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка и Богдановка.
Силы обороны отразили атаки в северной части Бахмута: карта
Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз.
Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.
Оккупанты наступают на Авдеевку: карта боевых действий
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Снова обстреляны город Херсон и Антоновка.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюсы Черниговской области; Харьковка, Стариково, Волфино – Сумской и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.
Силы обороны отработали по оккупантам
- За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
- В то же время был сбит БПЛА "Шахид-136", а наши ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.