Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що, ймовірно, загальний російський весняний наступ наближається до кульмінації. В ISW також розповіли, що відбувається у Бахмуті та біля Авдіївки Донецької області.

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Яка ситуація на Донеччині

Російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях. Це відбулось на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки.

Станом на 20 березня російські війська, ймовірно, здобули додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від Бахмута між Богданівкою та Хромовим,

– вважають аналітики.

За їхніми словами, 19 березня український Генштаб повідомив, що російські війська атакували в напрямку Бердичева, що за 10 кілометрів на північний захід від Авдіївки. Це вказує на те, що російські сили, ймовірно,:

" просунулися на захід від Красногорівки – 9 кілометрів на північ від Авдіївки;

захопили Степове – на захід від Красногорівки".

Також росіяни, ймовірно, можуть збільшувати темп бойових дій на північ від Авдіївки, щоб створити умови для оточення міста. Ба більше, для підтримки цих операцій залучають більшу кількість авіаційних підрозділів.

Для чого росіяни збільшують темпи наступу у районі Авдіївки

Аналітики вважають, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до значних втрат. Ба більше, це, ймовірно, є помилковою спробою відвернути українські сили від інших ділянок фронту.

ISW оцінює, що загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили, можливо, активізують зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж вони втратять ініціативу в Україні,

– заявили фахівці.

Також вони не спостерігали, щоб російські сили розташували значну бойову силу на околицях міста Донецька. Тож, малоймовірно, що Росія зможе витримати цей тимчасовий посилений темп.

Окрім цього, залишається ймовірним, що російський наступ може змусити Україну відступити з Бахмута та/або Авдіївки, хоча наразі це не видається ймовірним.

Сили оборони пояснювали ситуацію в Авдіївці

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив 20 березня, що Авдіївка найближчим часом може стати "другим Бахмутом". Адже росіяни намагаються оточити місто.

Проте полковник попередив, що не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку. Адже там росіяни за добу 19 березня втратили орієнтовно три роти особового складу.

За даними Олексія Дмитрашківсьго, штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними. Адже росіяни атакують з однієї й тої ж "посадки". Також ворог в останні три дні використовує останні резерви.