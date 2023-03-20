Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, найближчим часом ситуація в Авдіївці може стати схожою, як у Бахмуті.

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Авдіївка може стати "другим Бахмутом"

Як розповів Дмитрашківський, зараз ворог постійно намагається оточити Авдіївку. Це підтвердили й британські розвідники.

Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку,

– зазначив він.

Так, на зазначеному напрямку за минулу добу російські терористи втратили близько трьох рот особового складу. Таким чином, Збройні Сили України завдають потужних втрат окупантам.

Дмитрашківський додав, що штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними – загарбники атакують з однієї і тої ж "посадки". До того ж ворог в останні три дні використовує останні резерви.

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Ситуація в Авдіївці: що кажуть у британській розвідці