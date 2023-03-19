Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Для чого окупантам Авдіївка

Дмитрашківський наголосив, що для окупантів стратегічно важлива Авдіївка, аби почати штурмові дії в районі Вугледару, де ворог зазнав чимало втрат.

Їм критично треба оточити Авдіївку, це ворог намагається робити протягом двох тижнів,

– уточнив речник.

За його словами, на напрямку Вугледару дещо відчутний спад активності. Ворог продовжує обстрілювати позиції. Вчора за день він атакував 37 разів та 317 разів обстріляв позиції ЗСУ. Вночі ворог спромігся на 4 штурми.

Як повідомив речник, лише за вчора загарбники втратили понад 3 роти особового складу. Також ЗСУ ліквідували 15 танків та 9 одиниць БМП та іншої техніки у 46 одиниць. Ворожа техніка була знищена в районі Спартака та Водяного. В цьому напрямку вчора ворог вів активні бойові дії.

Сили росіян вичерпуються

Дмитрашківський розповів, що ворог ввів додаткові сили до 155 бригади. Сьогодні, 19 березня, стало відомо про введення двох танкових рот на цьому напрямку.

Ворог несе досить серйозні втрати, як особового складу, так і техніки,

– сказав Дмитрашківський.

Речник наголосив, що всі спроби росіян штурмувати Авдіївку – марні. Наразі триває позиційна боротьба. Він також підкреслив, що певні успіхи є у ЗСУ. Однак для ефективного контрнаступу необхідна зброя західних партнерів, додав Дмитрашківський.

Ситуація біля Авдіївки: головне

Вчора речник розповів, що в районі Авдіївки та Мар'їнки в підрозділ 155 бригади армії Росії долучився ще підрозділ спецпризначенців 98 десантно-штурмової бригади.

"Морально-психологічний стан цього підрозділу сягає до нуля. Що може зроби цей спецпідрозділ – поки що не відомо", – додав військовий.

Він також наголосив, що ворог зазнає шалених втрат на цьому напрямку.