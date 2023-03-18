Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Росіяни зазнають шалених втрат
За його даними, протягом минулої доби ворог 21 раз пробував атакувати позиції українських військових в районі Авдіївки та Мар'їнки. Всі спроби росіян були марними, окупантам не вдалося досягнути бажаного успіху.
Дмитрашківський наголосив, що уночі ворог взагалі перестав атакувати. Він вважає, що це пов'язано з чисельними втратами російської армії у цих напрямках.
Ворог за вчорашній день втратив близько 2 рот особового складу вбитими та пораненими,
– повідомив Дмитрашківський.
Також речник розповів, що в районі Авдіївки та Мар'їнки в підрозділ 155 бригади армії Росії долучився ще підрозділ спецпризначенців 98 десантно-штурмової бригади.
"Морально-психологічний стан цього підрозділу сягає до нуля. Що може зроби цей спецпідрозділ – поки що не відомо", – додав військовий.
У Генштабі ЗСУ зранку 18 березня повідомляли, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка, Мар’їнка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту.
Як "Білі Вовки" ліквідували російську техніку
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