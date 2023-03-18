Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ "Білі Вовки" лише за одну ніч знищили 10 ворожих танків та одну БМП на Донецькому напрямку.

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"Білі Вовки" завдали шалених втрат окупантам

Військові показали відео своєї роботи. На кадрах видно, як військові нищать техніку окупантів.

Як "Білі Вовки" нищать техніку ворога: дивіться відео

Станом на 18 березня ЗСУ ліквідували 164 200 окупантів. За минулу добу військові знищили 880 загарбників.

Втрати Росії на війні в Україні

ліквідовано особового складу – 164 200,

танків – 3 511,

бойових броньованих машин – 6 830,

артилерійських систем – 2 560,

РСЗВ – 506,

засобів ППО – 265,

літаків – 305,

гелікоптерів – 290,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159,

крилатих ракет – 907,

кораблів/катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 404,

спеціальної техніки – 259.

Потужні втрати ворога під Бахмутом

У п'ятницю, 17 березня, посадовець НАТО розповів журналістам на умовах анонімності, що Росія щодня зазнає до 1 500 людських втрат під час проведення наступальних атак. Значна частина з цієї кількості загарбників гине саме у районі Бахмута.

Разом з тим, на відміну від Росії, Україна більш доцільно використовує свій живий ресурс, за словами посадовця Альянсу.

Водночас представник НАТО наголосив, що поки невідомо, скільки триватиме бій за Бахмут. Однак ця ділянка фронту на річці Бахмутці стала "зоною вбивства" за цей час.

Російські загарбники продовжують атакувати місто та намагаються зруйнувати логістику українських захисників. Українські захисники з позивними "Газда" та "Горобець" під шквальним ворожим обстрілом несли поранених побратимів на своїх плечах.