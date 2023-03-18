Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ "Белые Волки" только за одну ночь уничтожили 10 вражеских танков и одну БМП на Донецком направлении.

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"Белые Волки" нанесли безумные потери оккупантам

Военные показали видео своей работы. На кадрах видно, как военные уничтожают технику оккупантов.

Как "Белые Волки" уничтожают технику врага: смотрите видео

По состоянию на 18 марта ВСУ ликвидировали 164 200 оккупантов. За минувшие сутки военные уничтожили 880 захватчиков.

Потери России на войне в Украине

ликвидирован личного состава – 164 200,

танков – 3 511,

боевых бронированных машин – 6 830,

артиллерийских систем – 2 560,

РСЗО – 506,

средств ПВО – 265,

самолетов – 305,

вертолетов – 290,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 159,

крылатых ракет – 907,

кораблей/катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 404,

специальной техники – 259.

Мощные потери врага под Бахмутом

В пятницу, 17 марта, чиновник НАТО рассказал журналистам на условиях анонимности, что Россия ежедневно несет до 1 500 человеческих потерь при проведении наступательных атак. Значительная часть этого количества захватчиков погибает именно в районе Бахмута.

Вместе с тем, в отличие от России Украина более целесообразно использует свой живой ресурс, по словам чиновника Альянса.

В то же время представитель НАТО подчеркнул, что пока неизвестно, сколько будет продолжаться бой за Бахмут. Однако этот участок фронта на реке Бахмутке стал "зоной убийства" за это время.

Российские захватчики продолжают атаковать город и пытаются разрушить логистику украинских защитников. Украинские защитники с позывными "Газда" и "Горобець" под шквальным вражеским обстрелом несли раненых собратьев на своих плечах.