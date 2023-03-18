Российский законопроект предполагает изменение возрастной категории призыва на военную службу для мужчин. Вместо 18 – 27 лет мобилизовать хотят с 21 до 30 лет.
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Британская разведка отмечает, что, вероятнее всего, закон вступит в силу уже в январе 2024 года.
Что разведка говорит о мобилизации в России
Российские власти, вероятно, готовятся содействовать более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих военных нужд,
– считает разведка.
Британское Минобороны также напоминает, что со времен советского союза Москва проводила призывы на военную службу дважды в год. Они отличаются от нововведенной "частичной мобилизации" ветеранов, проводимой с сентября 2022 года.
"Хотя формально Россия по-прежнему запрещает призывникам участвовать в военных действиях в Украине, и по крайней мере сотни людей, вероятно, направили на войну принудительно или их заставили подписать контракт", – отмечают британские разведчики.
Они также объясняют, что многие россияне в возрасте 18 – 21 года претендуют на освобождение от призыва из-за обучения в вузах.
Власти, скорее всего, изменяют возрастные рамки, чтобы увеличить численность войска, гарантируя, что студенты в конце концов будут вынуждены служить,
– рассказали в Минобороны Британии.
Также там добавили, что даже если Кремль и дальше будет воздерживаться от привлечения призывников в войне, то дополнительные срочники освободят большую часть профессиональных солдат для участия в боевых действиях.
Частичная мобилизация в России
- В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. С тех пор ее официально не прекращали, хотя подобные заявления и звучали от чиновников.
- Буквально 15 марта в Кремле заявили, что новая волна мобилизации в России якобы "не обсуждается". Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассылку повесток уже называют "обычной практикой". Мол, это касается обновления базы данных, ее уточнения.
- Хотя уже известно, что Владимир Путин из-за нехватки живой силы планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников. Именно поэтому с 1 апреля 2023 года на территории России начнется вторая волна набора контрактников в армию. Подробнее о новых циничных планах Путина на фоне огромных потерь в Украине – читайте здесь.