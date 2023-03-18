Російський законопроєкт передбачає зміну вікової категорії призову на військову службу для чоловіків. Замість 18 – 27 років мобілізовувати хочуть з 21 до 30 років.
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Британська розвідка зазначає, що, найімовірніше, закон набуде чинності вже у січні 2024 року.
Що розвідка каже про мобілізацію в Росії
Російська влада, ймовірно, готується сприяти ширшому призову на військову службу для забезпечення своїх військових потреб,
– вважає розвідка.
Британське Міноборони також пригадує, що з часів радянського союзу Москва проводила призови на військову службу двічі на рік. Вони відрізняються від нововведеної "часткової мобілізації" ветеранів, яку проводять із вересня 2022 року.
"Хоча формально Росія, як і раніше, забороняє призовникам брати участь у військових діях в Україні, та принаймні, сотні людей, імовірно, скерували на війну примусово або їх змусили підписати контракт", – зазначають британські розвідники.
Вони також пояснюють, що багато росіян у віці 18 – 21 року наразі претендують на звільнення від призову через навчання у вишах.
Влада, швидше за все, змінює вікові рамки, щоб збільшити чисельність війська, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити,
– розповіли в Міноборони Британії.
Також там додали, що навіть якщо Кремль і надалі утримуватиметься від залучення призовників у війні, то додаткові строковики вивільнять більшу частину професійних солдатів для участі у бойових діях.
Часткова мобілізація в Росії
- У вересні 2022 року Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. З того часу її офіційно не припиняли, хоч подібні заяви й лунали від високопосадовців.
- Буквально 15 березня у Кремлі заявили, нібито, нова хвиля мобілізації в Росії буцімто "не обговорюється". Рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що розсилку повісток вже називають "звичайною практикою". Мовляв, це стосується оновлення бази даних, її уточнення.
- Хоча вже відомо, що Владімір Путін через брак живої сили планує набрати в армію ще 400 тисяч контрактників. Саме тому з 1 квітня 2023 року на території Росії розпочнеться друга хвиля набору контрактників до армії. Детальніше про нові цинічні плани Путіна на тлі величезних втрат в Україні – читайте тут.