Как известно, ребята с первых дней широкомасштабного вторжения россиян встали на защиту Родины. Недавно они вынесли товарищей из-под носа россиян.

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Из-за постоянного обстрела приходилось двигаться без авто

"Газда" рассказывает, что в тот день группа аэроразведчиков выполняла боевое задание рядом села, где присутствовали вражеские подразделения.

Группа состояла из трех собратьев-морпехов, с которыми мы очень хорошо дружили. Так случилось, что они попали под обстрел и получили ранения. Их водитель, находившийся в нескольких километрах от них, передал нашему командованию эту информацию и запросил помощь,

– говорит воин.

По его словам, было несколько попыток эвакуировать раненых воинов, однако около села происходил плотный обстрел, который не давал эвакуационной группе подойти хотя бы на километр к аэроразведчикам.

В это время раненые ребята смогли добраться до камыша рядом села. Они успели передать ориентиры своего места обитания, а дальше связь с ними оборвалась. Уже к тому времени было известно, что среди них тяжелораненый, он быстро терял кровь, остальные военные имели стабильное состояние.

"Когда мы узнали, что их не могут забрать, попросили командование дать нам попытку зайти в деревню и найти ребят. Командир дал согласие. Действовать нужно было быстро. Мы знали приблизительное место нахождения раненых. До точки – почти три километра", – рассказывает "Газда".

Поскольку из-за артобстрела подъехать машиной было невозможно, бойцы начали искать альтернативные пути. К этой операции присоединился водитель аэроразведчиков, который и вызвал помощь.

Раненые бойцы в плен сдаваться не собирались

Морпехи прошли через окрестности оккупированного села. Их маршрут пролегал через дворы частных домов, которые были в нескольких сотнях метров от позиций оккупантов.

"Во время нашего продвижения вражеский танк начал обстреливать здание, где мы остановились на передышку. Рядом также началось стрелковое сражение, были слышны двигатели тяжелой бронетехники. Вступать в огневой контакт мы не могли, чтобы не разоблачить себя. Так что продолжили движение по дворам", – рассказывает защитник.

"Газда" говорит, что страха тогда не чувствовали, все думали только, как быстрее всего спасти собратьев. Ведь была информация, что они теряют кровь и время от времени сознание.

В свою очередь, "Воробей" рассказывает, что найти раненых было довольно трудно: камышовое поле большое, а конкретных ориентиров нет. Единственный известный ориентир — дерево, а их в поле было несколько десятков.

К тому же перемещаться надо было тихо и незаметно. По оставленным следам крови и брошенном снаряжении сначала нашли первого. Через несколько десятков метров лежал другой аэроразведчик, третий раненый был скрыт в траве. Ребята были в сознании и рады нас видеть", – добавляет воин.

"Воробей" запомнил, как один из собратьев вставил в гранату чеку. Стало ясно, что в плен сдаваться они не планировали.

Товарищей несли по очереди

Морпехи говорят, что у собратьев были ранения брюшной полости, шеи и других частей тела. Один из них не мог самостоятельно двигаться.

"Один был в довольно тяжелом состоянии. Его пришлось поочередно нести на себе. Также мы забрали их оборудование с важной информацией, которое не должно было попасть в руки врага. Только рюкзак весил около 40 килограммов. Обратный путь показался в прямом смысле тяжелым", – говорит военный.

По его словам, назад они возвращались уже по новому маршруту – более безопасному, но длинному. При выходе из камышового поля группу неоднократно обстреливали. К счастью, чащи были довольно густыми, и оккупанты не могли визуально видеть защитников.

"Так что мы без потерь смогли покинуть эту местность, а уже через километр совершили первый привал. Это было более или менее безопасное расстояние, и мы смогли перевести дыхание. Еще через три километра нас ждал автомобиль, который забрал нашу группу и доставил в медучреждение», – вспоминает Воробей.

В результате героических усилий пехотинцев всем раненым аэроразведчикам была оказана медицинская помощь. В настоящее время ребята проходят лечение в военных госпиталях. Кроме того, полученная ими информация помогла разведке узнать места скопления техники и живой силы противника.