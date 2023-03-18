Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россияне несут бешеные потери

По его данным, за прошедшие сутки враг 21 раз пробовал атаковать позиции украинских военных в районе Авдеевки и Марьинки. Все попытки россиян были напрасны, оккупантам не удалось добиться желаемого успеха.

Дмитрашковский отметил, что ночью враг вообще перестал атаковать. Он считает, что это связано с многочисленными потерями российской армии по этим направлениям.

Враг за вчерашний день потерял около 2 рот личного состава убитыми и ранеными,

– сообщил Дмитрашковский.

Также спикер рассказал, что в районе Авдеевки и Марьинки к подразделению 155 бригады армии России присоединилось еще подразделение спецназа 98 десантно-штурмовой бригады.

"Морально-психологическое состояние этого подразделения равняется нулю. Что может сделать это спецподразделение пока не известно", – добавил военный.

В Генштабе ВСУ утром 18 марта сообщалось, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта.

Как "Белые Волки" ликвидировали российскую технику

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ "Белые Волки" только за одну ночь уничтожили 10 вражеских танков и одну БМП на Донецком направлении.

Военные показали видео своей работы. На этих кадрах видно, как защитники уничтожают технику оккупантов.

Обратите внимание! По состоянию на 18 марта ВСУ ликвидировали 164 200 оккупантов. За минувшие сутки военные уничтожили 880 захватчиков.