Пока на улице еще совсем ранняя весна, погода для этого недостаточно теплая. Об этом на стриме 24 Канала рассказал офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна Вооруженных Сил Украины Тарас Березовец.

Также интересно Новые правила выезда мужчин за границу 2023: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Когда погода позволит начать наступление

Хотя кое-где температура воздуха поднялась даже до +17 градусов. Но собеседник убеждает, что для того чтобы земля достаточно прогрелась, нужно еще 3 – 4 недели.

Мы знаем, что в Украине, как правило, теплая и сухая погода наступает уже после Пасхи. Пасху христиане западного обряда будут праздновать уже 9 апреля, а христиане восточного обряда – 16-го,

– подчеркнул Тарас Березовец.

В общем, он прогнозирует возможность начала контрнаступления ориентировочно на конец апреля. Впрочем, это еще будет зависеть от того, будет ли к этому времени теплая погода.

"Если она достаточное время продержится, то конец апреля – начало мая, я думаю, это будут наиболее благоприятные погодные условия для проведения каких-либо серьезных масштабных операций", – резюмировал офицер ВСУ.

Стрим с Тарасом Березовцем: смотрите видео

Россияне наступают в идеальный для Украины момент

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что россияне выбрали для своего наступления то время, которое идеально подходит для Вооруженных Сил Украины. На это есть несколько причин:

вражеская техника не может продвигаться через мокрые грунты, наступает исключительно пехота;

усложненные передвижения и маневренность врага упрощают оборону для украинских военных;

Вооруженные Силы Украины, пользуясь моментом, могут готовить свое контрнаступление, которое начнется с наступлением более благоприятных погодных условий.

Контрнаступление ВСУ: возможные направления

Конечно же, планы Генерального штаба ВСУ известны только самому Генеральному штабу. Впрочем, разнообразные эксперты предполагают целый ряд направлений, где может начаться новое масштабное контрнаступление украинских войск.

Луганское направление:

направление удара из Купянска в сторону Сватового с последующим продвижением в сторону Кременной и агломерации Северодонецк-Лисичанск;

существует и вариант обратного удара из Лимана в направлении Кременной и последующим продвижением в Сватово и на север Луганщины. Но первый вариант вспоминают куда чаще.

Бахмутское направление:

отрезание ЧВК "Вагнера" от российской армии благодаря внезапному удару из Бахмута в сторону Белогоровки или в обратном направлении;

контрнаступление из Бахмутского района в направлении Попасной с последующим выходом на русскую границу;

масштабное контрнаступление из Бахмутского района в сторону Мариуполя с целью перерезания российских сил.

Запорожское направление: