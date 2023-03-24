Пока на улице еще совсем ранняя весна, погода для этого недостаточно теплая. Об этом на стриме 24 Канала рассказал офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна Вооруженных Сил Украины Тарас Березовец.
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Когда погода позволит начать наступление
Хотя кое-где температура воздуха поднялась даже до +17 градусов. Но собеседник убеждает, что для того чтобы земля достаточно прогрелась, нужно еще 3 – 4 недели.
Мы знаем, что в Украине, как правило, теплая и сухая погода наступает уже после Пасхи. Пасху христиане западного обряда будут праздновать уже 9 апреля, а христиане восточного обряда – 16-го,
– подчеркнул Тарас Березовец.
В общем, он прогнозирует возможность начала контрнаступления ориентировочно на конец апреля. Впрочем, это еще будет зависеть от того, будет ли к этому времени теплая погода.
"Если она достаточное время продержится, то конец апреля – начало мая, я думаю, это будут наиболее благоприятные погодные условия для проведения каких-либо серьезных масштабных операций", – резюмировал офицер ВСУ.
Стрим с Тарасом Березовцем: смотрите видео
Россияне наступают в идеальный для Украины момент
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что россияне выбрали для своего наступления то время, которое идеально подходит для Вооруженных Сил Украины. На это есть несколько причин:
- вражеская техника не может продвигаться через мокрые грунты, наступает исключительно пехота;
- усложненные передвижения и маневренность врага упрощают оборону для украинских военных;
- Вооруженные Силы Украины, пользуясь моментом, могут готовить свое контрнаступление, которое начнется с наступлением более благоприятных погодных условий.
Контрнаступление ВСУ: возможные направления
Конечно же, планы Генерального штаба ВСУ известны только самому Генеральному штабу. Впрочем, разнообразные эксперты предполагают целый ряд направлений, где может начаться новое масштабное контрнаступление украинских войск.
Луганское направление:
- направление удара из Купянска в сторону Сватового с последующим продвижением в сторону Кременной и агломерации Северодонецк-Лисичанск;
- существует и вариант обратного удара из Лимана в направлении Кременной и последующим продвижением в Сватово и на север Луганщины. Но первый вариант вспоминают куда чаще.
Бахмутское направление:
- отрезание ЧВК "Вагнера" от российской армии благодаря внезапному удару из Бахмута в сторону Белогоровки или в обратном направлении;
- контрнаступление из Бахмутского района в направлении Попасной с последующим выходом на русскую границу;
- масштабное контрнаступление из Бахмутского района в сторону Мариуполя с целью перерезания российских сил.
Запорожское направление:
- удар из района Орехова или Гуляйполя в направлении Мелитополя, Бердянска или Мариуполя, или даже нескольких одновременно. Цель – перерезание сухопутного коридора в Крым для российских сил.