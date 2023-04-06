Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, коментуючи заяву заступника глави ОП Андрія Сибіги про те, що Київ готовий обговорити майбутнє Криму з Москвою.

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Сибіга в інтерв'ю західному медіа заявив, що Київ начебто готовий провести перемовини з Кремлем, після того, як Україна вийде на межі окупованого Росією півострова.

То яка позиція ОП

Наразі ж Никифоров наголосив, що орієнтуватись потрібно на слова верховного головнокомандувача.

У цьому питанні слід орієнтуватися передусім на слова президента України – верховного головнокомандувача,

— заявив речник Зеленського.

Останні заяви президента щодо перемовин

Нещодавно Зеленський заявив, що представник Росії може бути присутнім під час фіксації миру після закінчення війни лише в тому випадку, якщо Росія таки піде на повне виведення своїх військ з України.

Якщо ж доведеться їх "вибивати", то "з такими людьми нема про що говорити", – сказав гарант.