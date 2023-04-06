Відповідну заяву зробив Андрій Сибіга – заступник голови Офісу Президента. Те, як Україна наближається до повернення тимчасово окупованого Криму – топтема для українських та світових ЗМІ.

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Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми опинимося на адмінкордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання,

– наголосив Сибіга.

Що раніше в Україні казали про звільнення Криму

Михайло Подоляк – заступник голови ОП – переконаний, що Україна поверне додому Крим дуже швидко: за 5 – 7 місяців. Росія не має ресурсів, достатніх, аби хоч якось стабілізувати ситуацію на свою користь. Подоляк зауважив, що "ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті". Він переконаний, що Україна точно зможе говорити про ефективне майбутнє півострова.

Олексій Данілов – секретар РНБО – раніше заявляв, що ключ до перемоги Україні у війні з Росією – у звільненні Криму. Для цього потрібні 12 кроків. Зокрема, засудити пропагандистів, демонтувати транспортний перехід у Керчі та перейменувати Севастополь.

Важливо! Володимир Зеленський наголошував: переговори України з Росією можливі лише тоді, коли окупанти добровільно заберуться з українських територій.